Bihar NEET UG 2025: बिहार नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, जानें डिटेल्स

Bihar NEET UG 2025 Counselling: बिहार नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है। काउंसलिंग शेड्यूल में 200 MBBS और BDS सीटें जोड़ने के बाद संशोधन किया गया है।

Mon, 15 Sep 2025 12:51 PM

Bihar NEET UG 2025 Counselling: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा पर्षद (BCECEB) की ओर से बिहार नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है। काउंसलिंग शेड्यूल में 200 MBBS और BDS सीटें जोड़ने के बाद संशोधन किया गया है। शेड्यूल के अनुसार, उम्मीदवार आज 15 सितंबर से 18 सितंबर तक अपने कॉलेज के लिए चाॅइस फिलिंग और लॉक कर सकते हैं। राउंड 2 रिवाइज्ड शेड्यूल चेक करने के लिए, छात्र आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जा सकते हैं।

कहां नई सीटें जोड़ी गईं हैं- 1. मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (MMC), मधुबनी- 100 सीटें

2. नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (NSMCH), बिहटा, पटना- 50 सीटें

3. हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (HMCH), पटना- 50 सीटें

बिहार नीट काउंसलिंग के लिए अहम डॉक्यूमें प्रत्येक उम्मीदवार को निर्धारित तिथि पर अपनी काउंसलिंग/आवंटन के समय ऑरिजनल जमा करने होंगे-

(i) नीट यूजी 2025 का प्रवेश पत्र

(ii) नीट यूजी 2025 का स्कोर कार्ड

(iii) मैट्रिक/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंक पत्र/प्रवेश पत्र।

(iv) इंटरमीडिएट/10+2/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंक पत्र/प्रवेश पत्र।

(v) आवासीय प्रमाण पत्र।

(vi) जाति प्रमाण पत्र।

(vii) निजी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज मूल रूप में।

(viii) पासपोर्ट आकार के फोटो की छह प्रतियां, जिन्हें NEET (UG)-2025 के प्रवेश पत्र पर चिपकाया गया था।

(ix) UGMAC-2025 के ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र (पुष्टिकरण पेद) का डाउनलोड किया हुआ प्रिंट।

(x) आधार कार्ड।

(xi) बायोमेट्रिक पहचान रिपोर्ट फॉर्म 1 (एक) प्रति के साथ डाउनलोड की गई चेक स्लिप।

(xii) कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो) जैसे डीक्यू (पीएच) / एसएमक्यू/ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आदि।

बिहार नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 चॉइस फिलिंग कैसे करें- 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं।

2. "UGMAC 2025 काउंसलिंग" पर क्लिक करें।

3. अपना रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।

4. 'चॉइस फिलिंग' पर क्लिक करें।

5. अपनी कॉलेज/कोर्स प्रिफरेंस भरें और दोबारा से अरेंज करें।