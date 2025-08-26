Bihar NEET UG 2025: बिहार नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 प्रक्रिया स्थगित, जानें डिटेल्स
Bihar NEET UG 2025 Counselling: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद (BCECEB) की ओर से राज्य के 85 निजी व सरकारी मेडिकल, डेंटल और आयुष कॉलेजों में स्नातक स्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए राउंड 1 की एडमिशन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। आवंटित कॉलेजों में रिपोर्टिंग आज से शुरू होने वाली थी।
नोटिस में दी गई जानकारी के अनुसार, बिहार वेटरनरी कॉलेज (BVC) पटना के सेल्फ फाइनेंस सीटों के अलॉटमेंट में तकनीकी कारणों के वज़ह से बीवीसी पटना की सेल्फ फाइनेंस सीटों का आवंटन रद्द किया गया है।
बोर्ड ने नोटिस में जानकारी दी है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय बीवीसी पटना की सेल्फ फाइनेंस सीट पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सॉफ्टवेयर की गलतियों के कारण बीवीसी पटना की सेल्फ फाइनेंस सीट के विकल्प नहीं भर पाए थे, वे यूजीएमएसी-2025 के राउंड-2 काउंसलिंग के दौरान नए विकल्प भरेंगे और फिर मेरिट-कम-चॉइस के आधार पर बीवीसी पटना की सेल्फ फाइनेंस सीट पर सीट आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी।
इसके अलावा जिन उम्मीदवारों को एमबीबीएस / बीडीएस पाठ्यक्रम या बीवीएससीआई और एएच पाठ्यक्रमों में सेल्फ फाइनेंस सीट को छोड़कर सीट आवंटित की गई है, वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रक्रिया के लिए अपने राउंड -1 प्रोविजनल सीट आवंटन आदेश पर रिपोर्टिंग केंद्र को रिपोर्ट करेंगे।
बिहार नीट काउंसलिंग के लिए अहम डॉक्यूमें
प्रत्येक उम्मीदवार को निर्धारित तिथि पर अपनी काउंसलिंग/आवंटन के समय ऑरिजनल जमा करने होंगे-
(i) नीट यूजी 2025 का प्रवेश पत्र
(ii) नीट यूजी 2025 का स्कोर कार्ड
(iii) मैट्रिक/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंक पत्र/प्रवेश पत्र।
(iv) इंटरमीडिएट/10+2/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंक पत्र/प्रवेश पत्र।
(v) आवासीय प्रमाण पत्र।
(vi) जाति प्रमाण पत्र।
(vii) निजी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज मूल रूप में।
(viii) पासपोर्ट आकार के फोटो की छह प्रतियां, जिन्हें NEET (UG)-2025 के प्रवेश पत्र पर चिपकाया गया था।
(ix) UGMAC-2025 के ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र (पुष्टिकरण पेद) का डाउनलोड किया हुआ प्रिंट।
(x) आधार कार्ड।
(xi) बायोमेट्रिक पहचान रिपोर्ट फॉर्म 1 (एक) प्रति के साथ डाउनलोड की गई चेक स्लिप।
(xii) कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो) जैसे डीक्यू (पीएच) / एसएमक्यू/ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आदि।