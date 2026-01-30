Hindustan Hindi News
बिहार सरकार: मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत हर माह मिलेंगे 1000 रुपये, जानिए इसके लिए पात्रता

बिहार सरकार: मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत हर माह मिलेंगे 1000 रुपये, जानिए इसके लिए पात्रता

संक्षेप:

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है।

Jan 30, 2026 10:24 am IST
बिहार सरकार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना है। पहले यह योजना केवल इंटर पास बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए थी, लेकिन अब स्नातक पास बेरोजगार युवाओं को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये का भत्ता दो साल तक मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना 2 अक्टूबर 2016 से शुरू हुई थी और अब तक लाखों युवाओं को लाभ मिल चुका है।

योजना का उद्देश्य और लाभ

मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का मुख्य लक्ष्य बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी या कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकें। योजना से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे नौकरी या स्वरोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाते हैं। दो साल तक मिलने वाला 1,000 रुपये मासिक भत्ता युवाओं को कोचिंग फीस, किताबें, इंटरनेट और अन्य जरूरी खर्चों में मदद करता है। यह योजना बिहार के सात निश्चय कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके तहत युवा सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है।

पात्रता के मुख्य मानदंड

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:

  • आवेदक की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक ने बिहार से कला, विज्ञान या वाणिज्य संकाय से स्नातक (ग्रेजुएशन) उत्तीर्ण किया हो।
  • आवेदक कहीं भी नियमित रूप से अध्ययनरत ना हो।
  • आवेदक के पास कोई स्वरोजगार या सरकारी या निजी नौकरी ना हो।
  • आवेदक का परिवार राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार या बेरोजगारी भत्ता योजना से लाभान्वित ना हो।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम होनी चाहिए (कुछ मामलों में आय सीमा अलग हो सकती है)।

आवेदन कैसे करें और भुगतान कैसे मिलता है?

योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है। इच्छुक युवा-युवतियां बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://www.7nischay-yuvaupmission.bihar.gov.in/ या जीविका पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, स्नातक प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होता है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए लाभार्थी के बैंक खाते में हर महीने जमा की जाती है। भुगतान की स्थिति वेबसाइट पर लॉगिन करके चेक की जा सकती है।

योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

योजना के तहत अभी तक लाखों युवा लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 में और अधिक युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाए। योजना में शामिल होने वाले युवाओं को न केवल आर्थिक सहायता मिलती है, बल्कि कौशल विकास कार्यक्रमों और रोजगार मेलों में प्राथमिकता भी मिलती है। अगर कोई लाभार्थी योजना अवधि में नौकरी या स्वरोजगार शुरू कर देता है, तो भत्ता बंद हो जाता है। योजना पूरी तरह पारदर्शी है और भुगतान सीधे खाते में होता है। अगर आपके पास स्नातक डिग्री है और आप बेरोजगार हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं।

