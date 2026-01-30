क्या है बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, 10 हजार के बाद किस आधार पर मिलेंगे 2 लाख रुपये

संक्षेप: बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अपना काम शुरू करने के लिए राज्य की महिलाओं को 10,000 रुपये की शुरुआती मदद सरकार की ओर से दी जाती है। इसके बाद 2 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

Bihar mukhyamantri mahila rojgar yojana : महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से बिहार सरकार ने पिछले साल एक बेहद महत्वपूर्ण योजना शुरू की थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। बिहार सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अपना काम शुरू करने के लिए राज्य की महिलाओं को 10,000 रुपये की शुरुआती मदद सरकार की ओर से दी जाती है। योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। महिलाओं की ओर से रोजगार शुरू करने के बाद उसके उद्यम का आकलन होता है और इस आकलन के बाद 2 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

इस योजना के लिए आवेदन इस योजना के लिए 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन लिए गए थे। डेढ़ करोड़ से ज्यादा पात्र महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया था। अब तक 1 करोड़ 56 लाख लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 10 हजार रुपये की राशि अंतरित की जा चुकी है। अब जिन महिलाओं ने 10 हजार रुपये का इस्तेमाल करके अपना काम शुरू किया है, उसका आकलन किया जाएगा।

क्या है पात्रता शर्तें योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 हजार रुपये की पहली किश्त दी जाती है। उनके काम के 6 महीने के आकलन के बाद जरूरत के हिसाब से 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाती है।

- योजना के तहत परिवार शब्द का मतलब है, पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे।

- अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता-पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना के तहत एकल परिवार माना जाएगा और लाभ दिया जाएगा।

- शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सभी सदस्य (एक परिवार से एक महिला), इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे।

- महिलाएं जो वर्तमान में शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है,को सदस्य के रूप में जोड़ने से पूर्व योजना अन्तर्गत परिवार की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए निम्न को सुनिश्चित किया जाना है- 1- आवेदिका की उम्र 18-60 वर्ष होनी चाहिए।

2- आवेदिका स्वयं या उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में न हो।

3- आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा (नियमित / संविदा) में न हो।

शहरी क्षेत्रों के महिलाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया (जब आवेदन खुलेंगे तब एप्लाई कर पाएंगे)

- शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आवेदन करने के लिए जीविका की वेबसाइट brlps.in पर लिंक उपलब्ध रहेगा।

- योजना का लाभ लेने की इच्छुक महिलाओं द्वारा पंजीकरण करते समय अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता विवरण एवं व्यवसाय का प्रकार अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। साथ ही आवेदक को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक (जिसमें नाम, खाता संख्या, IFSC कोड अंकित हो) फोटोग्राफ एवं सादे पृष्ठ पर हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।

- योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है।

- उनके ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के बाद उन्हें समूह में जोड़ने के लिए उनके क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संसाधन सेवी द्वारा सम्पर्क किया जाएगा। समूह में जुड़ने के बाद ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

- शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

- शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है, उनके द्वारा आवेदन करने हेतु जीविका के वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है।

- सभी प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला बिहार राज्य की निवासी हो।

- योजना का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा।

- आगे आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेजों की मांग की जा सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया - जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य इस योजना के पात्र होंगें। वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करेंगी।

- समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित की जाएगी जिसमें एक समूह के सभी सदस्यों का एक आवेदन लिया जाएगा।

- जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए अपना आवेदन संबंधित ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र में जमा करेंगे।