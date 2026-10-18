यूपीएससी प्री पास करते ही मिलेंगे 1 लाख, बीपीएससी अभ्यर्थियों को भी 50 हजार; जानें योजना की शर्तें
बिहार में यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले होनहार छात्रों को मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत आगे की तैयारी के लिए 1 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जा रही है।
बिहार की मिट्टी में कुछ तो खास बात है। यहां का हर दूसरा युवा आंखों में एक ही बड़ा सपना लेकर बड़ा होता है... आईएएस या आईपीएस बनने का सपना। देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में हर साल बिहार के लाल अपना परचम लहराते हैं। लेकिन इस कामयाबी के पीछे का संघर्ष कभी आसान नहीं होता। प्रतिभा और जुनून की कमी यहां किसी में नहीं है, मगर अक्सर देखा गया है कि पैसों की तंगी कई होनहारों के सपनों पर ब्रेक लगा देती है। दिल्ली के मुखर्जी नगर जाकर महंगी कोचिंग लेना, किताबें खरीदना और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसी कड़वी सच्चाई को समझते हुए सूबे के युवाओं के लिए एक बेहद शानदार पहल की गई है, जिसका नाम मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है। यह योजना उन छात्र-छात्राओं के लिए किसी संजीवनी बूटी या वरदान से कम नहीं है, जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब पैसों की कमी किसी भी होनहार को अफसर बनने से नहीं रोक पाएगी।
आर्थिक तंगी से आजादी
जब कोई छात्र दिन-रात एक करके यूपीएससी या बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा का पहला पड़ाव (प्रारंभिक परीक्षा) पार कर लेता है, तो असली चुनौती उसके बाद शुरू होती है। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए खास किताबों, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ती है, जिसका खर्च हजारों में होता है। कई बार परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने का किराया जुटाना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इन खर्चों के बोझ तले दबकर कई बार छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना ठीक इसी मोड़ पर छात्रों का हाथ थामती है। इस योजना का सीधा सा मकसद है कि पैसे के दबाव को खत्म किया जाए ताकि युवा अपना सौ फीसदी ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगा सकें।
किस परीक्षा के लिए कितनी मिलेगी नकद मदद?
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले होनहार छात्रों को मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत आगे की तैयारी के लिए 1 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना के तहत दी जाने वाली रकम कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है, बल्कि यह इतनी है कि एक छात्र अपनी आगे की तैयारी बिना किसी टेंशन के कर सकता है। अगर आप संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (प्री) पास कर लेते हैं, तो बिहार सरकार आपको आगे की तैयारी के लिए सीधे 1 लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता देती है। वहीं, अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, तो आपको मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह पैसा सीधे पात्र अभ्यर्थियों के बैंक खाते में भेजा जाता है, ताकि बिचौलियों का कोई झंझट न रहे और छात्र तुरंत अपनी जरूरत की चीजें पूरी कर सकें।
किसे मिलेगा इस योजना का फायदा?
हालांकि, यह बात ध्यान रखने वाली है कि परीक्षा पास करने वाले हर एक छात्र को यह रकम नहीं मिलती है। सरकार ने इसके लिए कुछ नियम और शर्तें तय की हैं। यह मदद मुख्य रूप से उन खास वर्गों के लिए है, जिन्हें समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है। भोजपुर जिले के कल्याण पदाधिकारी नवीन कुमार ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इसका लाभ बिहार के मूल निवासी उन अभ्यर्थियों को ही मिलता है, जो संबंधित विभाग द्वारा तय की गई सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरी तरह से निभाते हैं। यानी, अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले आपको अपने वर्ग (कैटेगरी) और परीक्षा के लिए जारी किए गए आधिकारिक विज्ञापन या नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना होगा।
सपनों को मिली नई उड़ान
कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार सरकार का यह कदम राज्य के उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, जो अपने बच्चों को अफसर बनते देखना चाहते हैं। अक्सर देखा जाता था कि प्रीलिम्स पास करने के बाद मेन्स की तैयारी के लिए छात्रों को रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ता था या फिर अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। अब इस योजना के आने से उन युवाओं का हौसला कई गुना बढ़ गया है। अगर आप भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और आप सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के दायरे में आते हैं, तो जमकर मेहनत कीजिए। प्रीलिम्स निकालिए और सरकार की इस आर्थिक मदद का फायदा उठाकर अपने अफसर बनने के सपने को हकीकत में बदलिए। आपका लक्ष्य बस सामने है, अब बस जी-जान से जुट जाने का वक्त है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव