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Bihar: मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन जारी, 12वीं पास छात्राओं को मिलेंगे इतने हजार, कैसे करें आवेदन

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप बिहार बोर्ड की 12वीं की छात्रा हैं और आपने इसी साल परीक्षा पास की है, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि बिहार सरकार ने 'मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना 2026' के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जानकारी राज्य के शिक्षा विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी है।

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मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन जारी

अगर आप बिहार बोर्ड की 12वीं की छात्रा हैं और आपने इसी साल परीक्षा पास की है, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि बिहार सरकार ने 'मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना 2026' के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जानकारी राज्य के शिक्षा विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी है। इस योजना के तहरबिहार बोर्ड (BSEB) से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 25,000 की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। चलिए जानते हैं कि क्या है यह योजना और इसके लिए कैसे आवेदन करें?

क्या है योजना

बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 12वीं पास छात्राओं को बिहार सरकार हर साल प्रोत्साहन राशि देती है। इस योजना के तहत बिहार बोर्ड से इंटर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 25 हजार की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस स्कॉलरशिप योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी हैष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से 12वीं पास छात्राएं अब ऑफिशियल पोर्टल medhasoft.bih.nic.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकती हैं।

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कौन कर सकता है आवेदन?

योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं को कई पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:

बिहार की स्थायी निवासी हों: आवेदक छात्रा बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए। साथ ही उसने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से 12वीं (इंटरमीडिएट) परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अविवाहित होना जरूरी: इस योजना का लाभ केवल अविवाहित छात्राओं को मिलेगा। विवाहित छात्राएं इस प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र नहीं होंगी।

आधार से लिंक बैंक खाता: छात्रा का बैंक खाता आधार कार्ड से सीडेड (लिंक) होना अनिवार्य है, ताकि प्रोत्साहन राशि सीधे उसके खाते में हस्तांतरित की जा सके।

योजना के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स

इंटरमीडिएट (12th) का मार्कशीट और एडमिट कार्ड

आधार कार्ड

बैंक अकाउंट पासबुक (नाम आधार से मैच होना चाहिए)

निवास प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर

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ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? जानें स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया

स्टेप 1: सबसे पहले Medhasoft की आधिकारिक वेबसाइट medhasoft.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर "मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना – मुख्यमंत्री बालिका (माध्यमिक +2) प्रोत्साहन योजना" के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: स्क्रीन पर दिए गए दिशा-निर्देश को ध्यान से पढ़ें और उन्हें स्वीकार करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 4: अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, 12वीं के कुल अंक और आधार नंबर दर्ज करके पोर्टल में लॉग इन करें।

स्टेप 5: आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और बैंक खाते से संबंधित जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

स्टेप 6: सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें और आवेदन की पूरी जानकारी एक बार जांच लें।

स्टेप 7: सभी विवरण सही होने पर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन जमा कर दें।

स्टेप 8: आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद रिसीविंग/कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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