Bihar Model School: बिहार मॉडल स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए लाने होंगे 100 मार्क्स, इंटरव्यू पास करना अनिवार्य
Bihar Model School: बिहार मॉडल स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों को अब 100 अंकों की लिखित परीक्षा और उसके बाद एक इंटरव्यू का सामना करना होगा। मॉडल स्कूलों के लिए चयन प्रक्रिया को द्वि-स्तरीय बनाया गया है।
Bihar Model School: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 'मॉडल स्कूलों' (सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर विकसित) में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब पहले से कहीं अधिक सख्त और पारदर्शी नियम लागू कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार, इन स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों को अब 100 अंकों की लिखित परीक्षा और उसके बाद एक इंटरव्यू का सामना करना होगा।
यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि राज्य के इन चुनिंदा मॉडल स्कूलों में केवल वही शिक्षक पहुंच सकें जो न केवल अपने विषय में पारंगत हों, बल्कि आधुनिक शिक्षण पद्धतियों में भी निपुण हों।
चयन प्रक्रिया का नया स्वरूप
अब तक की सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं के हटकर, मॉडल स्कूलों के लिए चयन प्रक्रिया को द्वि-स्तरीय बनाया गया है। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता को दो पैमानों पर परखा जाएगा। लिखित परीक्षा (100 अंक) में मुख्य रूप से विषय ज्ञान, शिक्षण कौशल और सामान्य योग्यता से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा अभ्यर्थी की वैचारिक स्पष्टता और विषय पर उनकी पकड़ को जांचने के लिए होगी। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य शिक्षक के व्यक्तित्व, उनके बोलने की शैली और छात्रों के साथ संवाद करने की क्षमता का आकलन करना है।
सिमुलतला मॉडल पर आधारित शिक्षा
बिहार सरकार राज्य के विभिन्न जिलों में सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर नए मॉडल स्कूल विकसित कर रही है। इन स्कूलों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा विभाग का मानना है कि यदि इन स्कूलों को वास्तव में 'मॉडल' बनाना है, तो वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों का स्तर भी 'आदर्श' होना चाहिए। यही कारण है कि चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है, ताकि केवल कागजी डिग्री नहीं बल्कि वास्तविक कौशल वाले शिक्षकों का चयन हो सके।
शिक्षकों के लिए चुनौतियां और अवसर
नए नियमों के अनुसार, केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जो पूर्व निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। चयन के बाद इन शिक्षकों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वे मॉडल स्कूलों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ढल सकें। हालांकि यह प्रक्रिया कठिन है, लेकिन इसमें सफल होने वाले शिक्षकों को राज्य के सबसे बेहतरीन शैक्षणिक वातावरण में काम करने का गौरव प्राप्त होगा।
पारदर्शिता पर विशेष जोर
शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी। लिखित परीक्षा के अंकों और इंटरव्यू के प्रदर्शन के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस बदलाव से केवल योग्य उम्मीदवारों को ही मौका मिलेगा।
बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में यह बदलाव एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। सरकार की कोशिश है कि इन स्कूलों से निकलने वाले छात्र राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अपनी पहचान बना सकें और इसके लिए सबसे पहली कड़ी एक सशक्त और योग्य शिक्षक ही है।
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