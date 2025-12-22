अब पढ़ाई भी मुफ्त, रहना भी मुफ्त, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए बिहार सरकार का बड़ा ऐलान

संक्षेप: किशनगंज व दरभंगा में बने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व पारसी को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। पात्र अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के अल्पसंख्यक छात्रों के कल्याण और उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक और बड़ी पहल की है। इसके तहत किशनगंज और दरभंगा में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के निर्माण का निर्णय लिया गया है।

नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से इन विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया इसी दिसंबर महीने से शुरू करने की तैयारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवनिर्मित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर निर्धारित की गई है।

मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी छात्रों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा इसके तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के छात्रों को इन अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। शिक्षा के साथ-साथ चयनित विद्यार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण और समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विशेष आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा इच्छुक छात्रों के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। सत्र 2025-26 के लिए कला एवं विज्ञान संकाय में नामांकन प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें कक्षा-9 और कक्षा-11 में प्रवेश लेने वाले छात्र ही आवेदन कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 से पूर्व प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चुनौतियों से जूझ रही थी, जबकि वर्तमान में राज्य सरकार ने हर वर्ग और श्रेणी के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा सहित सभी संबंधित विभागों के माध्यम से सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की है।