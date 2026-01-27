Hindustan Hindi News
बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: जीविका दीदियों के खाते में जल्द आएगी अगली किस्त, पेमेंट का स्टेटस ऐसे करें चेक

संक्षेप:

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपये की किस्तें दी जा रही हैं। सरकार ने योजना की अगली किस्त के लिए डेडलाइन तय की है।

Jan 27, 2026 10:26 am IST
बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (MMRY) राज्य की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम बन चुकी है। जीविका दीदियों के जरिए चलाई जा रही इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपये की किस्तें दी जा रही हैं। अब तक करीब 75 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना से जुड़ चुकी हैं और छोटे स्तर पर दुकान, सिलाई-कढ़ाई, डेयरी, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग जैसी गतिविधियां शुरू कर चुकी हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना है।

सरकार ने योजना की अगली किस्त के लिए 31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन तय की है। ऐसे में लाखों जीविका दीदियां इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि उनकी किस्त कब आएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, किस्तें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाती हैं। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। अभी तक कोई एक निश्चित तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन मार्च अंत तक अधिकांश लाभार्थियों के खाते में राशि ट्रांसफर होने की उम्मीद है।

पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें?

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की अगली किस्त का स्टेटस चेक करना बहुत आसान है। महिलाएं निम्न स्टेप्स फॉलो करके अपनी भुगतान स्थिति देख सकती हैं:

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://mmry.brlps.in/ पर जाएं।
  • होमपेज पर 'भुगतान स्थिति' (Payment Status) या 'लाभार्थी स्थिति' (Beneficiary Status) से जुड़ा विकल्प ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
  • स्टेटस चेक पेज पर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर, आवेदन संख्या या आधार नंबर दर्ज करें।
  • अगर मांगा जाए तो बैंक अकाउंट या अन्य जरूरी डिटेल्स भरें।
  • 'सबमिट' या 'स्थिति जांचें' बटन दबाएं।
  • स्क्रीन पर भुगतान की पूरी जानकारी दिखाई देगी, जिसमें तारीख, राशि और स्टेटस शामिल होगा।
  • अगर पेमेंट लिस्ट दिखाई दे, तो उसमें अपना नाम या आवेदन नंबर सर्च कर सकते हैं।

रिजल्ट या स्टेटस चेक करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर लें। अगर कोई समस्या हो तो नजदीकी जीविका केंद्र या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें।

योजना से महिलाओं को मिल रहा फायदा

इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से महिलाएं छोटे स्तर पर स्वरोजगार शुरू कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान, पोल्ट्री फार्मिंग, सिलाई केंद्र, ब्यूटी पार्लर और शहरी इलाकों में मोबाइल रिपेयरिंग, टिफिन सर्विस जैसी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। योजना से जुड़ी महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार की आर्थिक स्थिति में योगदान दे रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2026-27 तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाए।

योजना अंतर्गत मुख्य लक्ष्य

बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 हजार रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाती। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन कर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकतानुसार दी जाएगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू हुई इस पहल से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

अगली किस्त कब आएगी?

सरकार ने 31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन दी है, लेकिन अभी तक कोई फिक्स डेट सामने नहीं आई है। महिलाओं को सलाह है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करती रहें। बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है, अन्यथा राशि नहीं आएगी। यदि खाता नहीं जुड़ा है तो तुरंत बैंक या जीविका केंद्र से संपर्क करें। योजना से जुड़ी महिलाएं नियमित रूप से जीविका ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करके अपडेट्स देखें।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। अगली किस्त का इंतजार कर रही जीविका दीदियां स्टेटस चेक करती रहें और तैयार रहें। जल्द ही आपके खाते में राशि आएगी।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
