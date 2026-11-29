155 छात्रों के हित में किया गया रद; बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा कैंसिल होने पर बोला बोर्ड, क्या हुई थी परेशानी
गयाजी के परीक्षा केंद्र पर सर्वर खराब होने से 155 अभ्यर्थियों की बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा रद हो गई। बोर्ड ने छात्रों के हित में दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया।
एक सर्वर की गड़बड़ी ने गयाजी के 155 अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब बिहार बोर्ड ने साफ कह दिया है कि इन सबकी परीक्षा रद हो गई है और जल्द दोबारा होगी। बोर्ड का कहना है कि फैसला छात्रों के हित में लिया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक रखा है। परीक्षा ऑनलाइन हो रही है। अलग-अलग पालियों में अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। 27 नवंबर को दूसरी पाली की परीक्षा थी। गयाजी के मानपुर इलाके में नौरंग रोड पर यादव चौक के पास न्यू बाईपास है। वहीं एल एंड टी एडुटेक एग्जाम सेंटर बना था। उस पाली में यहां कुल 476 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे।
दिक्कत दोपहर बाद शुरू हुई। अपराह्न 3:30 बजे सेंटर की एक कम्प्यूटर लैब में सर्वर में तकनीकी बाधा आ गई। उस लैब में 155 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा कराने वाली एजेंसी को गड़बड़ी ठीक करने में एक घंटे से ज्यादा लग गया। इतनी देर तक इन छात्रों की परीक्षा अटकी रही।
बोर्ड ने क्या फैसला लिया
मामला बोर्ड तक पहुंचा तो उसने छात्रों के हित को ध्यान में रखकर बड़ा फैसला लिया। जिन अभ्यर्थियों को परेशानी हुई उनकी परीक्षा रद कर दी गई। बोर्ड ने जल्द पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा भी की है। नई तारीख अभी तय नहीं बताई गई है। संबंधित अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी जल्द दी जाएगी। यानी उन्हें अलग से सूचना मिलेगी। ऐसे में अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर नजर बनाए रखें।
परीक्षा का पैटर्न एक नजर में
इस पात्रता परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर सवाल एक अंक का है। पेपर हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट मिलते हैं। सबसे राहत की बात यह है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह है कि कोई भी सवाल खाली न छोड़ें। सभी के उत्तर दें। इससे पास होने के मौके बढ़ जाते हैं।
कितने अंक चाहिए पास होने के लिए
वर्ग के हिसाब से क्वालिफाइंग अंक अलग-अलग तय हैं।
- सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 50 फीसदी अंक लाने होंगे।
- पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 45.5 फीसदी चाहिए।
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 फीसदी की शर्त है।
- एससी और एसटी उम्मीदवारों को 40 फीसदी अंक चाहिए।
- दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को भी 40 फीसदी अंक चाहिए।
गौरतलब है कि इस भर्ती के तहत करीब 5,800 पदों पर नियुक्ति होनी है। इतने बड़े आंकड़े की वजह से लाखों उम्मीदवारों की नजर इस परीक्षा पर टिकी है। महीनों की तैयारी के बाद एक तकनीकी खराबी से परीक्षा बिगड़ जाए तो घबराहट होना स्वाभाविक है। बोर्ड का रद करने वाला फैसला इन अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है। फिलहाल असली इंतजार पुनर्परीक्षा की तारीख का है। जब तक सूचना नहीं आती तब तक तैयारी में ढील न दें। सिलेबस दोहराते रहें और पुराने सवाल हल करते रहें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव