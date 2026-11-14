बिहार के मजदूर के 2 बेटों का कमाल, NEET और JEE में गाड़े झंडे, एक बनेगा डॉक्टर तो दूसरा इंजीनियर
बिहार के मजदूर के बेटे सोनू राज ने AIIMS CAPFIMS के एमबीबीएस में एडमिशन लिया है, वहीं भाई मोनू ने बिट्स मेसरा में केमिकल ब्रांच में एडमिशन लिया है। इनके पिता मजदूर है और पल्लेदारी करते हैं।
बिहार के गयाजी जिले के रहने वाले दो सगे भाइयों सोनू और मोनू ने गरीबी की बाधाओं को मात देते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनके पिता मजदूरी और अनाज मंडी में पल्लेदारी जैसे काम करते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों और अभावों के बावजूद दोनों भाइयों ने नीट यूजी और जेईई मेन में शानदार प्रदर्शन किया। अब सोनू डॉक्टर बनेगा और मोनू इंजीनियर। सफलता के बाद परिवार का माहौल खुशियों से भरा हुआ है।
सोनू का एमबीबीएस में और मोनू का बीटेक में दाखिला
सोनू राज ने नीट 2026 में 636 अंक प्राप्त कर क्रेक करके एम्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS CAPFIMS) में एडमिशन लिया है, वहीं दूसरे बेटे मोनू राज ने जेईई मेन में 93 पर्सेन्टाइल स्कोर कर गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट बिट्स मेसरा में केमिकल ब्रांच में एडमिशन लिया है। ये दोनों संस्थान मेडिकल और इंजीनिरिंग फील्ड के प्रतिष्ठित संस्थान हैं।
गयाजी में अनाज मंडी में पल्लेदारी के साथ कमीशन पर अनाज बिकवाने वाले मनोज कुमार ने अपने बटे की सफलता पर कहा कि हमारी मेहनत और त्याग का अच्छा फल मिला है। कोटा कोचिंग में सपने सच होते हैं, ये फिर से साबित हो गया। मैं सभी शिक्षकों और कोटा शहरवासियों के प्रति कृतज्ञ हूं। मां रेशमी देवी हाउसवाइफ हैं। वह भी पूरी जी जान से दोनों बेटों की हर संभव मदद के लिए तैयार रहीं।
मोनू ने बताया कि पिता मनोज कुमार धान मंडी में पल्लेदारी के साथ किसानों की फसल बिकवाने का काम कमीशन के आधार पर करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। घर चलाने के लिए उन्होंने पहले मनरेगा में मजदूरी भी की। मां रेशमी देवी गृहिणी हैं और पूरे परिवार का संबल बनी रहीं। मैंने 10वीं कक्षा में 96 प्रतिशत तथा 12वीं कक्षा में 84.5 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। गयाजी के कई स्टूडेंट्स को कोटा जाकर जेईई और नीट की तैयारी करते हुए इंजीनियर और डॉक्टर बनते देखकर बड़े सपने जगे। उन्हीं विद्यार्थियों से जानकारी ली और कोटा में एलन में एडमिशन लिया।
दोनों भाइयों ने दो साल कोटा में एक साथ रहकर एलन कोचिंग संस्थान से तैयारी कर कामयाबी हासिल की। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बाद सोनू राज ने कहा कि हमने मेहनत की और माता-पिता का सपना सच करने के लिए दिन-रात जुटे रहे। दोनों भाइयों की सफलता पर खुशी है। माता-पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है, हम परिवार और समाज के लिए कुछ करें।
पढ़ाई के लिए पिता ने बेची जमीन
जब मोनू ने कोटा जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जताई तो परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि पैसो की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि दो जमीनें थी, जिन पर खाने लायक अन्न पैदा हो पाता था और कुछ फसल बेच देते थे, जिसके पैसों से जैसे-तैसे घर चल पाता था। बेटे के सपनों को साकार करने के लिए पिता मनोज कुमार ने अपने पास मौजूद दो जमीनों में से एक जमीन बेच दी और उसे कोटा भेजा।
बीमारी से जूझा लेकिन हार नहीं मानी
पढ़ाई के दौरान मोनू को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। नए वातावरण और मौसम के कारण उसे पहले टायफाइड हुआ। इसके बाद पीलिया ने भी घेर लिया। कई बार उसकी हार्ट बीट असामान्य रूप से तेज हो जाती थी और लगभग तीन महीने तक उसे लगातार बुखार रहा। लेकिन मोनू ने हार नहीं मानी। रेगुलर क्लास अटेंड की और अपनी तैयारी जारी रखी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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