Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़bihar junior engineer bharti 2026 btsc 2809 posts civil mechanical electrical jobs news
बिहार में जूनियर इंजीनियर की 2809 बंपर भर्तियां, डिप्लोमा इंजीनियरों के लिए सुनहरा मौका; जानिए पूरी डिटेल

बिहार में जूनियर इंजीनियर की 2809 बंपर भर्तियां, डिप्लोमा इंजीनियरों के लिए सुनहरा मौका; जानिए पूरी डिटेल

संक्षेप:

बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे डिप्लोमा इंजीनियरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जूनियर इंजीनियर के 2809 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2026 है।

Dec 28, 2025 04:22 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक हैं और बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने राज्य के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के 2809 पदों पर बंपर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इच्छुक अभ्यर्थी 12 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार इस अवसर का लाभ उठा सकें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कितने पदों पर निकली भर्ती?

बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा निकाली गई इस भर्ती के तहत जूनियर इंजीनियर (सिविल) के सबसे ज्यादा 2653 पद भरे जाएंगे। इनमें जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग शामिल हैं। सिविल ब्रांच में अनारक्षित वर्ग के लिए 1306 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के 70 पद और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 86 पद निकाले गए हैं, जिनमें अधिकतर नियुक्तियां नगर विकास एवं आवास विभाग और भवन निर्माण विभाग में की जाएंगी।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सिविल पदों के लिए अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है। मैकेनिकल पदों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल पदों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा, जबकि अन्य राज्यों के उम्मीदवार सभी वर्गों में अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

कितनी मिलेगी सैलरी?

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये प्रतिमाह तक का आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी सेवा से जुड़ी अन्य सुविधाएं और भत्तों का लाभ भी मिलेगा। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु की गणना 01 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। बिहार के ओबीसी, ईबीसी वर्ग और महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष, जबकि एससी और एसटी वर्ग को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और कार्यानुभव के आधार पर किया जाएगा। आयोग द्वारा परीक्षा की विस्तृत जानकारी और पाठ्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा।

कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बिहार तकनीकी सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर ‘Recruitments’ सेक्शन में जाकर संबंधित ब्रांच के विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना होगा। इसके बाद ‘Apply Online’ लिंक के जरिए रजिस्ट्रेशन कर आवेदन फॉर्म भरना होगा। सभी जरूरी जानकारियां, फोटो, हस्ताक्षर और दस्तावेज अपलोड करने के बाद शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सब्मिट करना होगा। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है।

कुल मिलाकर, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की यह भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद स्थायी और सम्मानजनक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। कम फीस, बड़ी संख्या में पद और बेहतर वेतनमान इस भर्ती को और भी खास बनाते हैं। योग्य उम्मीदवारों को सलाह है कि अंतिम तारीख से पहले आवेदन कर इस मौके को हाथ से न जाने दें।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Jobs News Bihar News Bihar Jobs
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।