2747 पदों के लिए बिहार जीविका का रिजल्ट हुआ जारी, यहां से डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड
Bihar Jeevika Result 2026 Out : बिहार जीविका रिजल्ट 2026 जारी हो गया है। अपना स्कोरकार्ड brlps.in पर डाउनलोड करें।
Bihar Jeevika Result 2026 Out : बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (BRLPS) ने आधिकारिक तौर पर बिहार जीविका रिजल्ट 2026 का ऐलान कर दिया है। अब आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर न सिर्फ अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं। इसके साथ आप अपना क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करके अपने मार्क्स खुद वेरिफाई कर सकते हैं। आपको याद ही होगा कि बिहार जीविका की यह बड़ी परीक्षा 19 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2025 के बीच अलग-अलग शिफ्टों में कराई गई थी। इस बंपर भर्ती के जरिए कुल 2747 खाली पदों को भरा जाना है। इसमें ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर (BPM), कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव जैसे कई जबरदस्त पद शामिल हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के खत्म होने के बाद से ही हर तरफ बस इसी बात की चर्चा थी कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। तो अब सारा सस्पेंस खत्म हो चुका है और आपके नतीजे आपके सामने हैं।
कैसे चेक करें अपना बिहार जीविका रिजल्ट 2026?
कई बार ऐसा होता है कि एक साथ हजारों बच्चे वेबसाइट पर आ जाते हैं, जिससे सर्वर थोड़ा धीमा पड़ जाता है। लेकिन आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके बिना किसी टेंशन के अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले बिहार जीविका की ऑफिशियल वेबसाइट brlps.in को अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में खोलें।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको 'Career' या 'Recruitment' नाम का एक सेक्शन दिखाई देगा, आपको उसी पर क्लिक करना है।
- वहां आपको 'Bihar Jeevika Result' या 'Scorecard Download' का लिंक चमकता हुआ मिल जाएगा। बस उस लिंक पर जाएं।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। यहां आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स जैसे कि एप्लीकेशन नंबर (Application ID), रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि भरनी होगी।
- सारी जानकारी सही सही डालने के बाद कैप्चा कोड भरें और सबमिट का बटन दबा दें।
आपका स्कोरकार्ड और क्वालीफाइंग स्टेटस आपकी स्क्रीन पर हाजिर होगा। इसे तुरंत डाउनलोड कर लें और आगे के लिए इसका एक प्रिंटआउट जरूर निकालकर अपने पास महफूज रख लें।
यहां देखें - Bihar Jeevika Result 2026 PDF Download Link
क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स शीट भी करें डाउनलोड
रिजल्ट के साथ साथ रिस्पॉन्स शीट और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया जा सकता है। अमूमन ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही हम भूल जाते हैं कि हमने किस सवाल का क्या जवाब टिक किया था। अब आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके बड़ी ही तसल्ली से यह देख सकते हैं कि आपके कौन से जवाब निशाने पर लगे और कहां आपसे थोड़ी चूक हो गई। इससे आपको अपने फाइनल मार्क्स का सटीक अंदाजा लग जाएगा।
अब आगे क्या
रिजल्ट देखने के बाद अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में जगमगा रहा है, तो आपको हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयां! लेकिन याद रहे, असली मंजिल अभी थोड़ी सी दूर है। जिन उम्मीदवारों ने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है, उन्हें अब अगले पड़ाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कुछ पदों (जैसे ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव) के लिए अब टाइपिंग टेस्ट का राउंड होगा। वहीं बाकी के कई पदों के लिए सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसलिए अपने सभी जरूरी कागजात, मार्कशीट्स, और कास्ट सर्टिफिकेट्स अभी से एक फाइल में सहेज कर रख लें ताकि ऐन मौके पर आपको कोई भागदौड़ न करनी पड़े।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव