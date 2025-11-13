Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Bihar JEEVIKA Admit Card 2025 OUT at brlps.in, here download pdf direct link
Bihar JEEVIKA Admit Card 2025 Direct Link: बिहार जीविका भर्ती 2025 एडमिट कार्ड जारी, 2747 पदों पर होगी भर्ती

Bihar JEEVIKA Admit Card 2025 Direct Link: बिहार जीविका भर्ती 2025 एडमिट कार्ड जारी, 2747 पदों पर होगी भर्ती

संक्षेप: Bihar JEEVIKA Admit Card 2025: बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी (BRLPS) ने 2747 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

Thu, 13 Nov 2025 05:13 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar JEEVIKA Admit Card 2025: बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी (BRLPS), जिसे 'जीविका' के नाम से जाना जाता है, ने 2747 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है, वे अब अपना हॉल टिकट जीविका की आधिकारिक वेबसाइट brlps.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यह भर्ती ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Bihar JEEVIKA Admit Card 2025 Download Direct Link

किस पद के लिए है यह भर्ती?

यह भर्ती विभिन्न पदों पर की जा रही है, जिसका उद्देश्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इन 2747 पदों में मुख्य रूप से प्रोजेक्ट मैनेजर, अकाउंटेंट, और ब्लॉक लेवल के विभिन्न पदों को शामिल किया गया है। ये सभी पद बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन (BRLPS) के तहत आते हैं।

एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए सरल स्टेप्स का फॉलो करना होगा।

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले बिहार जीविका की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट (BRLPS) पर जाएं।

2. लिंक खोजें: होम पेज पर 'Bihar Jeevika Recruitment 2025 Admit Card' या 'Download Hall Ticket' से संबंधित लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।

3. डिटेल्स दर्ज करें: नए पेज पर, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि जैसे जरूरी डिटेल्स भरनी होगी।

4. सबमिट करें: सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद, 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

5. एडमिट कार्ड देखें और डाउनलोड करें: आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे ध्यान से चेक कर लें और फिर डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

परीक्षा की तैयारी और महत्वपूर्ण बातें

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तारीख और समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।

परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य: उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी) साथ ले जाना अनिवार्य है। इनके बिना परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी।

समय पर पहुंचना: परीक्षा शुरू होने से काफी पहले केंद्र पर पहुँचे, ताकि अंतिम समय की भागदौड़ से बचा जा सके।

यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है जो राज्य के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बदलाव लाने में अपना योगदान देना चाहते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Admit Card Exam Jeevika
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।