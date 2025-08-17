Bihar ITICAT 2025 : Second round seat allotment result cancelled new dates soon Bihar ITICAT 2025 : दूसरे दौर का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैंसिल, नई तारीखें जल्द, Career Hindi News - Hindustan
Bihar ITICAT 2025 : आईटीआईकैट 2025 काउंसलिंग का दूसरा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी टल गई है। 

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 03:39 PM
Bihar ITICAT 2025 : बिहार में आईटीआई दाखिले की प्रक्रिया से जुड़े हजारों छात्रों को बड़ा झटका लगा है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड (BCECEB) ने आईटीआईकैट (ITICAT) 2025 काउंसलिंग के राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को अचानक रद्द कर दिया है। यह रिजल्ट 14 अगस्त 2025 को जारी हुआ था, लेकिन बोर्ड ने इसे “अनिवार्य तकनीकी कारणों” के चलते कैंसिल कर दिया।

इसके साथ ही, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रक्रिया 17 से 19 अगस्त 2025 तक चलनी थी, वह भी टाल दी गई है। बोर्ड ने साफ किया है कि अब जल्द ही नया रिजल्ट और ताजा शेड्यूल जारी किया जाएगा।

Bihar ITICAT 2025 : बोर्ड का बयान

बोर्ड के अनुसार, संशोधित राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की नई तारीख़ों की घोषणा भी की जाएगी। अचानक हुई इस कैंसिलेशन से दाख़िला प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लग गई है, लेकिन अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही नया शेड्यूल जारी कर पूरी प्रक्रिया को सहज तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

Bihar ITICAT 2025 : ऐसे डाउनलोड करें नया रिजल्ट (जारी होने पर)

वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं।

ITICAT 2025 ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर क्लिक करें।

अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें।

स्क्रीन पर रिजल्ट देखें और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें।

Bihar ITICAT 2025 : किसके लिए हो रही है काउंसलिंग?

आईटीआईकैट 2025 की काउंसलिंग बिहार के विभिन्न सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में दाखिले के लिए हो रही है। इस परीक्षा को पास करने वाले हजारों उम्मीदवार ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड में शामिल हो रहे हैं ताकि अपनी पसंदीदा ट्रेड में सीट हासिल कर सकें।

