Home Guard Vacancy : बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! होमगार्ड के 13,500 पदों पर होगी भर्ती, भत्ते में की गई बढ़ोतरी

Home Guard Vacancy : बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! होमगार्ड के 13,500 पदों पर होगी भर्ती, भत्ते में की गई बढ़ोतरी
Bihar Home Guard Recruitment 2026: बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। नए वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने गृहरक्षकों (होमगार्ड) के 13,500 नए पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है।
Bihar Home Guard Recruitment 2026: बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। नए वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने गृहरक्षकों (होमगार्ड) के 13,500 नए पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग द्वारा इन पदों पर जल्द ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
भर्ती का विवरण और आरक्षण नीति
यह भर्ती जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर की जाएगी। बिहार सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति के अनुसार, एससी (SC), एसटी (ST), पिछड़ा वर्ग (थर्ड जेंडर सहित), अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
पात्रता मानदंड
भर्ती के लिए पिछले वर्ष के नियमों को ही लागू रखा जाएगा। आवेदकों के लिए मुख्य शर्तें ये हैं:
आयु सीमा: न्यूनतम 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष।
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का कम से कम इंटरमीडिएट (12वीं) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
आवासीय शर्त: अभ्यर्थी जिस जिला का स्थायी निवासी है, उसे केवल उसी जिला के लिए आवेदन करना होगा। एक से अधिक जिलों से आवेदन करने पर आवेदन स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा।
डॉक्यूमेंट: आवेदन के समय ही शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी।
दैनिक कर्तव्य भत्ता
होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उनका दैनिक कर्तव्य भत्ता 774 रुपये से बढ़ाकर 1121 रुपये प्रति कार्य दिवस कर दिया गया है। इससे जवानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी।
चयन प्रक्रिया और शारीरिक दक्षता परीक्षा
चयन प्रक्रिया पूरी तरह से जिला स्तर पर होगी। इसके लिए जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जिला स्तर पर शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी।
अंक प्रणाली: पूरी चयन प्रक्रिया में कुल 15 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
चरणबद्ध प्रक्रिया: सबसे पहले उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और दस्तावेजों का सत्यापन होगा। इसके बाद ‘दौड़’ आयोजित की जाएगी। दौड़ में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीने का माप लिया जाएगा।
यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो राज्य सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं। विभाग द्वारा जल्द ही आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट और तिथियों की घोषणा की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक अधिसूचना पर नजर रखें और अपनी शारीरिक तैयारी अभी से शुरू कर दें।
