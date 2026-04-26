बिहार होमगार्ड अधिनायक लिपिक भर्ती परीक्षा की तारीख तय, एडमिट कार्ड कब
Bihar Home Guard BPSSC Adhinayak Lipik Exam : बिहार होमगार्ड में अधिनायक लिपिक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। 20 मई को होने वाली इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 6 मई से डाउनलोड किए जा सकेंगे।
Bihar Home Guard BPSSC Adhinayak Lipik Exam : बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जवानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार गृहरक्षा वाहिनी (होमगार्ड) सेवा संवर्ग में अधिनायक लिपिक के पदों पर भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने आधिकारिक तौर पर परीक्षा के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा 20 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अब तैयारी को अंतिम रूप देने का वक्त आ गया है। आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, यह परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और कड़े सुरक्षा घेरे में आयोजित की जाएगी।
परीक्षा का समय और शेड्यूल
आयोग ने स्पष्ट किया है कि अधिनायक लिपिक पद के लिए होने वाली यह लिखित परीक्षा एक ही पाली में संपन्न होगी। परीक्षा का समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम का खास ख्याल रखें ताकि ऐन मौके पर किसी भी तरह की आपाधापी से बचा जा सके।
एडमिट कार्ड को लेकर अहम जानकारी
अगर आप इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि एडमिट कार्ड घर पर डाक से नहीं आएगा। आपको इसे खुद ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा।
कब आएगा एडमिट कार्ड: ई-प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 6 मई 2026 से उपलब्ध हो जाएंगे।
कैसे करें डाउनलोड: अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर वेबसाइट से इसे निकाल सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज: परीक्षा केंद्र पर सिर्फ एडमिट कार्ड ले जाना काफी नहीं होगा। इसके साथ आपको एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) और दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी साथ रखने होंगे। बिना पहचान पत्र के केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी।
चयन प्रक्रिया पर एक नजर
अधिनायक लिपिक का पद होमगार्ड सेवा संवर्ग में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस लिखित परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता, सामान्य ज्ञान और विभागीय जानकारी का आकलन किया जाएगा। आयोग का कहना है कि परीक्षा के दौरान कदाचार रोकने के लिए जैमर और बायोमेट्रिक हाजिरी जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को हिदायत दी है कि वे किसी भी तरह के फर्जीवाड़े या दलालों के झांसे में न आएं। परीक्षा पूरी तरह मेधा (Merit) के आधार पर होगी। आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें ताकि किसी भी अंतिम समय के बदलाव की सूचना आपको तुरंत मिल सके। पटना समेत प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर इस परीक्षा के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गृह विभाग की कोशिश है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर रिक्त पदों को भरा जाए, ताकि विभाग के प्रशासनिक कार्यों में और तेजी लाई जा सके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव