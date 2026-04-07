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सरकारी नौकरी के साथ दूसरी परीक्षा देना अब होगा मुश्किल, बिहार सरकार ने सीमित किए अटेम्प्ट्स

Apr 07, 2026 07:06 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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बिहार में सरकारी नौकरी कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में केवल एक बार ही शामिल हो सकेंगे।

सरकारी नौकरी के साथ दूसरी परीक्षा देना अब होगा मुश्किल, बिहार सरकार ने सीमित किए अटेम्प्ट्स

Bihar Govt New Rule for Sarkari Employees : बिहार में सरकारी नौकरी कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अक्सर देखा जाता है कि एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद भी कर्मचारी बेहतर पद और ज्यादा सैलरी की चाहत में लगातार दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते रहते हैं। लेकिन अब नीतीश सरकार ने इस पर लगाम लगाने और नियमों को सख्त करने का निर्णय लिया है।

नई नियमावली के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में केवल एक बार ही शामिल हो सकेंगे। यह फैसला शासन व्यवस्था में स्थिरता लाने और बार-बार होने वाले तबादलों या पदों के खाली होने की समस्या को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

क्या है नया नियम? (केवल एक बार का मौका)

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आदेश के अनुसार, विभाग में कार्यरत कोई भी नियमित सरकारी सेवक अब अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल एक बार ही अनुमति (NOC) प्राप्त कर सकेगा।

इसका सीधा मतलब यह है कि यदि कोई कर्मचारी विभाग में काम करते हुए किसी दूसरी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसे अपनी किस्मत आजमाने का केवल एक ही अवसर मिलेगा। विभाग का मानना है कि बार-बार परीक्षाओं में बैठने और आवेदन करने से सरकारी कामकाज प्रभावित होता है और प्रशासनिक स्थिरता में कमी आती है।

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क्यों लिया गया यह सख्त फैसला?

सरकार और विभाग के इस कदम के पीछे कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक तर्क दिए जा रहे हैं। जब कर्मचारी लगातार अन्य परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहते हैं, तो वे अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते। एक कर्मचारी जब एक विभाग छोड़कर दूसरे विभाग में चला जाता है, तो पिछला पद खाली हो जाता है। इससे नई भर्ती प्रक्रिया में समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। विभाग चाहता है कि कर्मचारी अपने वर्तमान पद के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें। सीमित अवसर होने से केवल वही लोग परीक्षा देंगे जो वास्तव में बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार और गंभीर हैं।

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अनुमति (NOC) लेना होगा अनिवार्य

नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी किसी दूसरी परीक्षा का फॉर्म भरना चाहता है, तो उसे अपने विभाग से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) लेना अनिवार्य होता है। अब विभाग इस NOC को जारी करने में सख्ती बरतेगा। अगर आपने एक बार किसी परीक्षा के लिए अनुमति ले ली, तो भविष्य में दूसरी किसी भी परीक्षा के लिए विभाग से हरी झंडी मिलना मुश्किल होगा।

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कर्मचारियों में बढ़ी चिंता

विभाग के इस फैसले के बाद सचिवालय से लेकर नगर निगमों तक के कर्मचारियों में चिंता का माहौल है। कई युवा कर्मचारी जो लोअर ग्रेड पर भर्ती हुए थे और उच्च पदों (जैसे SDM या DSP) पर जाने का सपना देख रहे थे, उन्हें लग रहा है कि उनके करियर के रास्ते सीमित किए जा रहे हैं। उनका तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी प्रगति के लिए प्रयास करने का अधिकार होना चाहिए।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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