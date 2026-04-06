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Bihar Sarkari Naukri 2026: 209 नए कॉलेजों में 9196 पदों पर होगी बंपर बहाली, जानें कौन कर सकता है आवेदन

Apr 06, 2026 07:14 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar Sarkari Naukri 2026: बिहार के 209 नए डिग्री कॉलेजों के संचालन के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की रूपरेखा तैयार की है। इन कॉलेजों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक और गैर-शैक्षणिक कर्मियों सहित कुल 9196 पदों पर स्थायी बहाली की जाएगी।

Bihar Sarkari Naukri 2026: 209 नए कॉलेजों में 9196 पदों पर होगी बंपर बहाली, जानें कौन कर सकता है आवेदन

Bihar Sarkari Naukri 2026: बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए राज्य सरकार ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है। राज्य के 209 नए डिग्री कॉलेजों के संचालन के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की रूपरेखा तैयार की है। इन कॉलेजों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक और गैर-शैक्षणिक कर्मियों सहित कुल 9196 पदों पर स्थायी बहाली की जाएगी। यह कदम न केवल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि हजारों योग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी का अवसर भी प्रदान करेगा।

पदों का पूरा गणित: किसे मिलेगी कितनी जगह?

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक, नियुक्तियों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है:

1. प्राचार्य: सभी 209 कॉलेजों में प्राचार्य के लिए एक-एक पद, यानी कुल 209 पद।

2. सहायक प्राध्यापक: सबसे बड़ी संख्या शिक्षकों की है, जिनके लिए 6479 पद हैं।

3. गैर-शैक्षणिक कर्मी : क्लर्क, तकनीकी कर्मी और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के कुल 2508 पद शामिल हैं।

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हर कॉलेज में होंगे 15 विषयों के विशेषज्ञ

सरकार की योजना हर प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने की है। इन कॉलेजों में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के 15 प्रमुख विषयों की पढ़ाई होगी। खास बात यह है कि हर विषय के लिए दो-दो सहायक प्रोफेसर नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा, बदलते समय की मांग को देखते हुए हर कॉलेज में एक व्यवसायिक विषय के शिक्षक की भी बहाली होगी, ताकि छात्र कौशल विकास से जुड़ सकें।

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कॉलेज स्टाफ की मजबूती: 12-12 कर्मियों की टीम

सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, कॉलेजों के प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर डिग्री कॉलेज में 12-12 गैर-शैक्षणिक कर्मियों की टीम तैनात होगी। इसमें लिपिक के अलावा प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी शामिल होंगे, जो लैब और ऑफिस के कामकाज को संभालेंगे।

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कैसे होगी चयन प्रक्रिया?

इन पदों पर नियुक्तियां पूरी तरह से स्थायी होंगी और इसके लिए अलग-अलग आयोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षक और प्राचार्य का चयन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) के माध्यम से किया जाएगा। क्लर्क और तकनीकी कर्मी की बहाली राज्य कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) और राज्य तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) के जरिए होगी।

कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग ने पद सृजन का यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। वित्त विभाग की प्रशासी पदवर्ग समिति से अनुमोदन मिलने और विधि विभाग से परामर्श के बाद इसे राज्य कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट से अंतिम मुहर लगते ही इन 9196 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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