बिहार सरकार की 7 योजनाएं, 10वीं 12वीं पास छात्रों को मिलेंगे 8000 से 25000 तक, 28 फरवरी अंतिम तिथि
बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान एवं मुख्यमंत्री बालक/बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। बिहार बोर्ड से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं मेधासॉफ्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बिहार सरकार 10वीं और 12वीं पास छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। शिक्षा विभाग की इन योजनाओं का लाभ लेकर विद्यार्थी अपना भविष्य संवार रहे हैं। इस पहल से सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। इसमें विशेष रूप से अविवाहित छात्राओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन योजनाओं में छात्र 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि पाने के पात्र हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' और 'मुख्यमंत्री बालक/बालिका प्रोत्साहन योजना' से जुड़ा एक अहम नोटिस जारी किया है जिसमें बिहार बोर्ड (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति) की 10वीं 12वीं परीक्षा 2025 पास अभ्यर्थियों से निम्न 7 योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया है।
बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 2025 पास अभ्यर्थियों को इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मेधासॉफ्ट (Medhasoft) पोर्टल पर अपनी डिटेल्स डालनी होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 है।
विभिन्न योजनाओं और उनकी पात्रता का विवरण नीचे दिया गया है:
|क्र.सं
|योजना का नाम
|पात्रता
|श्रेणी
|प्रोत्साहन राशि
|1
|मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना
|इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण
|सभी कोटि की अविवाहित छात्राएं
|₹25,000
|2
|मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना (इंटरमीडिएट उत्तीर्ण)
|इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण
|अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र
|प्रथम श्रेणी – ₹15,000द्वितीय श्रेणी – ₹10,000
|3
|मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना
|मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण
|सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की छात्राएं
|₹10,000
|4
|मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
|मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण
|सामान्य वर्ग के छात्र
|₹10,000
|5
|मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति
|मैट्रिक परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण
|अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राएं
|प्रथम श्रेणी – ₹10,000द्वितीय श्रेणी – ₹8,000
|6
|मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना
|मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण
|पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं
|₹10,000
|7
|मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना (अल्पसंख्यक)
|मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण
|अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राएं
|₹10,000
कई छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया
पात्र छात्रों के खातों में राशि ट्रांसफर के लिए NIC द्वारा मेधासॉफ्ट पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर 2025 में मैट्रिक/इंटर परीक्षा पास करने वाले योग्य छात्र-छात्राओं का जिलावार एवं संस्थानवार विवरण अपलोड किया गया है। समीक्षा में पाया गया है कि कई पात्र छात्र/छात्राओं ने MedhaSoft पोर्टल पर लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है।
आवेदन कैसे करें और क्या हैं शर्तें
आवेदन पोर्टल: छात्र केवल मेधासॉफ्ट पोर्टल (www.medhasoft.bihar.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पंजीकरण की अंतिम तिथि: आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 है।
लॉगिन प्रक्रिया: पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए विद्यार्थी को अपनी पंजीयन संख्या के साथ जन्मतिथि या मैट्रिक/इंटर 2025 परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांक की आवश्यकता होगी।
बैंक खाते और आधार संबंधी अनिवार्य शर्तें
डीबीटी : प्रोत्साहन राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।
बैंक खाता: खाता अनिवार्य रूप से छात्र के अपने नाम पर होना चाहिए।
आधार सीडिंग : बैंक खाता आधार से सीडेड (Aadhaar Seeded) होना अनिवार्य है।
बैंक की स्थिति: बैंक खाता बिहार में स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा में होना चाहिए
पोर्टल पर ऐसे करें लॉगिन
- छात्र/छात्राएं www.medhasoft.bihar.gov.in पर लॉगिन करें।
- लॉगिन करते समय निम्न जानकारी दर्ज करनी होगी:
बैंक खाता संख्या
बैंक शाखा का नाम
IFSC कोड
आधार संख्या
परीक्षा का पंजीयन संख्या
जन्मतिथि
मैट्रिक/इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में प्राप्त कुल अंक
- छात्र पोर्टल पर अपनी जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच करें।
तकनीकी सहायता के लिए संपर्क
यदि आवेदन के दौरान कोई समस्या आती है, तो आप विभाग से संपर्क कर सकते हैं:
मोबाइल नंबर: 8986294256, 9534547098
ईमेल: mkuyinter2022@gmail.com
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और मेधासॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। छात्रों को आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है। यदि कोई पात्र छात्र/छात्रा 28.02.2026 तक रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि वह योजना का लाभ नहीं लेना चाहता।
