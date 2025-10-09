बिहार में BSSC और BPSC के बाद BTSC ने खोला भर्तियों का पिटारा, 4654 वैकेंसी के आवेदन कल से

बीटीएससी यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने वर्क इंस्पेक्टर, होस्टल मैनेजर, डेंटल हाईजिनिस्ट और जूनियर इंजीनियर के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं। इन चारों भर्तियों के तहत कुल 4654 वैकेंसी भरी जाएंगी।

BTSC Vacancy 2025: बीएसएससी और बीपीएससी के बाद बिहार में बीटीएससी ने भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। बीटीएससी यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने वर्क इंस्पेक्टर, होस्टल मैनेजर, डेंटल हाईजिनिस्ट और जूनियर इंजीनियर के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं। इन चारों भर्तियों के तहत कुल 4654 वैकेंसी भरी जाएंगी। रिक्तियों में जूनियर इंजीनियर (सिविल/इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल) के 2747 पदों पर भर्ती होगी। वहीं वर्क इंस्पेक्टर के 1114, हॉस्टल मैनेजर के 91 और डेंटल हाईजिनिस्ट के 702 पदों पर भर्ती होगी। इन चारों तरह की भर्तियों के लिए आवेदन 10 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे। इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार btsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की तिथियां, अवधि, योग्यता का ब्योरा पदानुसार नीचे दिया गया है।

हॉस्टल मैनेजर (जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास)- 91 पद शैक्षणिक योग्यता:- बी. एस. सी. (आतिथ्य एवं होटल प्रशासन) में उत्तीर्णता। या स्नातक तथा होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में उत्तीर्णता।

आयु सीमा - 21 वर्ष से 37 वर्ष।

- आवेदन 10 अक्टूबर से शुरू होंगे।

- रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 है।

- फीस भुगतान की अंतिम तिथि 10 नवंबर है।

वेतनमान - सातवें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर-4 (अराजपत्रित)

वर्क इंस्पेक्टर भर्ती - 1114 पद शैक्षणिक योग्यता:- (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष संस्थान से मैट्रिक (दसवीं) में उत्तीर्णता। (ii)साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) से ड्राफ्ट्समैन सिविल/ सर्वेयर/प्लम्बर ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्णता।

आयु सीमा- 18 से 37 वर्ष।

- आवेदन 10 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे।

- रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि - 10 नवंबर 2025 ।

- फीस भुगतान की अंतिम तिथि - 10 नवंबर 2025।

डेंटल हाईजिनिस्ट - 702 योग्यता - (i) शैक्षणिक अर्हता:- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से 10+2 (जीव विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो) में उत्तीर्णता। (ii) इसके अतिरिक्त संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी (डेंटल हाइजिनिस्ट) में 02 वर्षीय डिप्लोमा। (iii) बिहार राज्य दंत परिषद से निबंधित डेंटल हाइजिनिस्ट।

आयु सीमा- 18 से 37 वर्ष।

- आवेदन 10 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे।

- रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि - 10 नवंबर 2025 ।

- फीस भुगतान की अंतिम तिथि - 10 नवंबर 2025।

वेतनमान- 5200-20200 एवं ग्रेड पे-2400 तथा सातवें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर-4

जूनियर इंजीनियर के 2747 पदों पर भर्ती इनमें सिविल इंजीनियरिंग के 2591 पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 86 पद और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 70 पद शामिल हैं।

- आवेदन 10 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे।

- रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि - 10 नवंबर 2025 ।