बिहार सरकार का दिव्यांग उम्मीदवारों को बड़ा तोहफा, UPSC प्रीलिम्स पास करने पर मिलेंगे 1 लाख रुपये

संक्षेप: Bihar's 'Sambal' Scheme: बिहार सरकार की ओर से यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने वाले दिव्यांग पुरुष उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा (मेंस) और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

Bihar's 'Sambal' Scheme: बिहार सरकार ने सिविल सेवाओं में जाने की इच्छा रखने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक ऐतिहासिक और प्रोत्साहनकारी योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के दिव्यांग सशक्तिकरण अम्ब्रेला योजना (संबल) के तहत, अब संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रारंभिक परीक्षा (प्रीलिम्स) पास करने वाले दिव्यांग पुरुष उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा (मेंस) और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना खासकर उन दिव्यांग पुरुष उम्मीदवारों के लिए शुरू की गई है, जो अब तक इस तरह के प्रोत्साहन से वंचित थे।

किन उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ? सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई इस पहल के तहत, अब पिछड़ा वर्ग (BC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और सामान्य कैटेगरी के दिव्यांग पुरुष उम्मीदवारों को भी लाभ मिलेगा। पहले यह लाभ केवल कुछ अन्य कैटेगरी तक ही सीमित था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य दिव्यांग उम्मीदवारों को उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना और तैयारी के दौरान आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करना है।

कितनी मिलेगी प्रोत्साहन राशि?UPSC प्रीलिम्स पास करने पर उम्मीदवारों को 1,00,000 (एक लाख रुपये) की राशि प्रदान की जाएगी। BPSC प्रीलिम्स पास करने पर 50,000 (पचास हजार रुपये) की राशि मिलेगी।

पात्रता मानदंड और जरूरी शर्तें- निवास: उम्मीदवार बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

कैटेगरी: उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग, EWS या सामान्य कैटेगरी से संबंधित होना चाहिए।

दिव्यांगता: उम्मीदवार के पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

परीक्षा उत्तीर्ण: उम्मीदवार ने UPSC या BPSC की प्रारंभिक परीक्षा (प्रीलिम्स) पास कर ली हो।

रोजगार: उम्मीदवार किसी भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में पहले से कार्यरत नहीं होना चाहिए।

एक बार का लाभ: उम्मीदवार को प्रत्येक सिविल सेवा परीक्षा (UPSC या BPSC) के लिए यह प्रोत्साहन राशि केवल एक बार ही मिलेगी।

ऑनलाइन आवेदन और डॉक्यूमेंट इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार इस पोर्टल के माध्यम से जल्द ही आवेदन कर सकेंगे।

नवीनतम रंगीन फोटो और हस्ताक्षर

आवासीय प्रमाण पत्र

जाति/श्रेणी प्रमाण पत्रदिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक)

आधार कार्ड की कॉपी

UPSC/BPSC प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड

प्रीलिम्स परीक्षा पास करने से संबंधित डॉक्यूमेंट