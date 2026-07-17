बिहार की बेटी का कमाल, मिली 3 करोड़ की 'लिंकन स्कॉलरशिप'; अब अमेरिका में करेंगी पढ़ाई

श्रेया कौशिक का जन्म बिहार के सिवान में हुआ। बाद में उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई सर्वोदय कन्या विद्यालय, आया नगर, नई दिल्ली से पूरी की। महज 13 साल की उम्र में श्रेया 'डेक्सटेरिटी ग्लोबल' नामक संस्था से जुड़ गईं।

बिहार के सिवान की रहने वाली 18 साल की छात्र श्रेया कौशिक ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। उनका चयन दुनिया के प्रतिष्ठित लिंकन स्कॉलरशिप (Lincoln Scholarship) के लिए हुआ है। खास बात यह है कि इस साल इस स्कॉलरशिप को पाने वाले छात्रों में वो एकमात्र भारतीय हैं। करीब 3 करोड़ रुपये की यह छात्रवृत्ति उनके अमेरिका स्थित सेंटर कॉलेज में स्नातक (अंडरग्रेजुएट) की पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करेगी। बता दें कि लिंकन स्कॉलरशिप हर साल दुनिया भर के चुनिंदा मेधावी छात्रों को दी जाती है। यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है, जिन्होंने शैक्षणिक उत्कृष्टता (Academic Excellence), नेतृत्व क्षमता और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया हो। चलिए जानते हैं कि कौन है श्रेया कौशिक।

कौन है श्रेया कौशिक श्रेया कौशिक का जन्म बिहार के सिवान में हुआ। बाद में उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई सर्वोदय कन्या विद्यालय, आया नगर, नई दिल्ली से पूरी की। महज 13 साल की उम्र में श्रेया 'डेक्सटेरिटी ग्लोबल' नामक संस्था से जुड़ गईं। यह संस्था अलग-अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को लीडरशिप स्किल, व्यक्तित्व विकास और बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराती है। इस दौरान श्रेया ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं और लीडरशिप कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इन उपलब्धियों, उनकी शैक्षणिक प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता के आधार पर उनका चयन प्रतिष्ठित लिंकन स्कॉलरशिप के लिए हुआ।

क्या है लिंकन स्कॉलरशिप लिंकन स्कॉलरशिप दुनिया की प्रतिष्ठित अंडरग्रेजुएट (स्नातक) छात्रवृत्तियों में से एक है। इसका नाम अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के सम्मान में रखा गया है। हर साल दुनिया भर से सिर्फ 10 छात्रों का ही इस स्कॉलरशिप के लिए चयन किया जाता है।

स्कॉलरशिप की खासियतें इस छात्रवृत्ति के तहत अमेरिका के केंटकी स्थित सेंटर कॉलेज में चार साल की स्नातक पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया जाता है। इसमें ट्यूशन फीस, रहने और खाने का खर्च, किताबें, पढ़ाई का अन्य सामान, स्वास्थ्य बीमा, यात्रा खर्च और अन्य स्वीकृत व्यक्तिगत खर्च भी शामिल होते हैं। यानी चयनित छात्र को अपनी पढ़ाई के लिए लगभग सभी जरूरी खर्चों की आर्थिक सहायता मिलती है।

कठिन है चयन प्रक्रिया लिंकन स्कॉलरशिप के लिए चयन प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। यह छात्रवृत्ति हर साल दुनिया भर के केवल 10 असाधारण और प्रतिभाशाली छात्रों को ही दी जाती है। इस वर्ष इस प्रतिष्ठित प्रोग्राम के लिए वैश्विक स्तर पर 1,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इन सभी आवेदकों को पीछे छोड़ते हुए श्रेया ने अपनी जगह बनाई।