नीट में 439 अंक, नाना ने लड़ी आजादी की लड़ाई, बिहार की लड़की ने MBBS में मांगा यूपी एमपी जैसा आरक्षण, कोर्ट से झटका
पटना हाईकोर्ट ने MBBS दाखिले में स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को 2 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार ने दाखिलों स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को आरक्षण देने का कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया है।
पटना हाईकोर्ट ने नीट यूजी की काउंसिलिंग में स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को दो प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकलपीठ ने श्रुति सिंह की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार ने एमबीबीएस डिग्री कोर्स में दाखिले के लिए स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को आरक्षण देने का कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया है। ऐसे में कोर्ट आवेदिका के पक्ष में कोई सकारात्मक आदेश नहीं दे सकता। वहीं कोर्ट को बताया गया कि आवेदिका ने नीट यूजी 2026 में 720 में से 439 अंक हासिल किया है। उसे ऑल इंडिया रैंक 1,88,791 और कैटेगरी रैंक 22,781 मिला है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2-2 फीसदी और मध्य प्रदेश में 3 फीसदी आरक्षण मिलता है।
नाना को मिल रही स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन
कोर्ट को बताया गया कि आवेदिका दिवंगत शशि भूषण प्रसाद ठाकुर उर्फ राम हिलीश ठाकुर की नातिन है। केंद्र सरकार उन्हें स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर पेंशन दे रही थी। बिहार सरकार के गजट में 3 सितंबर 2015 को प्रकाशित अधिसूचना में केंद्र सरकार से पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों के पोते-पोतियों और नाती- नातिन को 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया गया था। यह नीति बाद के विभागीय निर्देशों से लागू भी की गई। एमबीबीएस काउंसिलिंग में यह लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया।
BCECEB बोला- आरक्षण नौकरियों के लिए न कि दाखिलों के लिए
वहीं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया कि 2015 की अधिसूचना राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति के लिए है, न की शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए। वर्ष 2003 की अधिसूचना में भी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नहीं था।
कोर्ट ने माना आरक्षण केवल नियुक्ति और चयन में
कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद कहा कि वर्ष 2015 की अधिसूचना नियुक्ति और चयन से सम्बंधित है, शिक्षण संस्थानों में दाखिले से नहीं। कोर्ट ने कहा कि कुछ अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में यह लाभ दिया गया है, लेकिन मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया।
नीट यूजी के जरिए ही देश के तमाम मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमस, बीएचएमस, बीयूएमस ( MBBS, BDS, BSMS, BAMS, BHMS, BUMS ) और अन्य विभिन्न अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिला होता है। इसके अलावा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (एमएनएस) के लिए भी अभ्यर्थी नीट यूजी परीक्षा के मार्क्स के जरिए आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल के बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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