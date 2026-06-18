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बिहार में अब EWS प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 1 साल तक वैध, क्या हैं नियम, सरकार ने भर्ती आयोगों को दिए आदेश

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाणपत्र की वैधता उसे जारी करने की तिथि से एक साल तक के लिए मान्य होगी। पहले इसे जारी किए जाने की तिथि से 31 मार्च तक इसकी वैधता समाप्त हो जाती थी।

बिहार में अब EWS प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 1 साल तक वैध, क्या हैं नियम, सरकार ने भर्ती आयोगों को दिए आदेश

बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाणपत्र की वैधता उसे जारी करने की तिथि से एक साल तक के लिए मान्य होगी। पहले इसे जारी किए जाने की तिथि से 31 मार्च तक इसकी वैधता समाप्त हो जाती थी। अब वित्तीय वर्ष का नियम नहीं माना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किया। विभाग ने प्रतियोगिता परीक्षा कराने वाले सभी संबंधित आयोग एवं पर्षद को इसका पालन करने को कहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग समेत तमाम परीक्षा नियंत्रक को इस निर्देश का पालन करने को कहा है। वहीं, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग (सवर्ण आयोग) के सदस्य राजकुमार सिंह ने सरकार के निर्देश की जानकारी दी और बताया कि पहले जारी होने वाले ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र में काफी भिन्नता थी।

EWS सर्टिफिकेट क्या है

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) सर्टिफिकेट एक आय और संपत्ति पत्र है, जिसके जरिए सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलता है। इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदक को सामान्य वर्ग का होना चाहिए उसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होना जरूरी है।

कुछ माह पहले आई थी 28 बिंदुओं की गाइडलाइन

बिहार सरकार ने कुछ माह पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। इस पहल के तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने 28 सवाल-जवाब के माध्यम से नियमों की स्पष्ट व्याख्या की थी।

पात्रता मापदंड :

वर्ग: आवेदक का सामान्य वर्ग से होना अनिवार्य है।

आय सीमा : परिवार की सालाना आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।

आय की गणना का नया नियम

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नए नियमों के तहत सबसे बड़ी राहत यह दी गई है कि आय की गणना में केवल पति-पत्नी और उनके बच्चों की आय ही जोड़ी जाएगी। इसमें माता-पिता की आय को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से पहले कई आवेदन अटक जाते थे।

संपत्ति के नियम :

कृषि भूमि: परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन नहीं होनी चाहिए।

शहरी संपत्ति: शहर में 1000 वर्ग फुट से बड़ा फ्लैट और 100 वर्ग गज से बड़ा प्लॉट नहीं होना चाहिए।

ग्रामीण संपत्ति: गांव में घर की जमीन 200 वर्ग गज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन सीमाओं से अधिक संपत्ति वाले लोग ईडब्ल्यूएस के दायरे में नहीं आएंगे।

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प्रक्रिया और जांच के नए नियम:

सभी जिलों में एक समान नियम: सरकार ने सभी डीएम, अफसरों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पूरे राज्य में एक ही नियम से काम किया जाएगा। अब हर जिले में अलग-अलग तरीके से काम नहीं होगा।

जांच के बिना सर्टिफिकेट नहीं: बिना उचित जांच के कोई भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। इससे प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ियों और देरी पर लगाम लगेगी।

गलत जानकारी पर कार्रवाई: यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कैसे बनाएं

आप घर बैठे आरटीपीएस (RTPS) बिहार पोर्टल के माध्यम से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित है:

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :

पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले इंटरनेट पर "RTPS Bihar" (आरटीपीएस बिहार) सर्च करें और आधिकारिक पोर्टल को ओपन करें।

विभाग चुनें: पोर्टल के होमपेज पर दिए गए "सामान्य प्रशासन विभाग" के विकल्प पर क्लिक करें।

सेवा का चयन करें: इसके बाद "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन" वाले विकल्प पर क्लिक करें।

स्तर चुनें (Level of Application): ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र तीन स्तरों पर बनता है, लेकिन आपको सबसे पहले "अंचल स्तर" (Block/Circle level) का चयन करना होगा।

फॉर्म भरें: इसके बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।

दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें: फॉर्म भरने के बाद अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों (जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जमीन की रसीद/खतियान, पासपोर्ट साइज फोटो और स्व-घोषणा पत्र) को संलग्न करें और फॉर्म को सबमिट कर दें

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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