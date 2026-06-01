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BTech: बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए 10% सीटें होंगी रिजर्व

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Btech Admission: बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए  सीटें -सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10 प्रतिशत सीटें रिजर्व रहेंगी। बिहार इंजीनियरिंग विवि इस सत्र से ही सीटें आरक्षित करने की  तैयारी कर रहा है । 

BTech: बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए 10% सीटें होंगी रिजर्व

Bihar BTech Admission 2026: बिहार में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब बिहार के सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों के दरवाजे दूसरे राज्यों के मेधावी छात्रों के लिए भी खोल दिए गए हैं। राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब 10 प्रतिशत सीटें दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी। बिहार इंजीनियरिंग विवि (BEU) इसी वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 से ही इस नई आरक्षण व्यवस्था को लागू करने की पूरी तैयारी कर रहा है।

सीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी: अब कुल 14,000 सीटें उपलब्ध

बिहार के छात्रों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि राज्य में इंजीनियरिंग की कुल सीटों में भी बंपर इजाफा किया गया है। नए इंजीनियरिंग कॉलेजों और नई आधुनिक ब्रांचेस (जैसे एआई, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी) के जुड़ने के बाद अब बिहार में इंजीनियरिंग की कुल सीटें बढ़कर लगभग 14,000 हो गई हैं।

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सीटों की इस बढ़ोतरी से बिहार के स्थानीय छात्रों के पास भी अब अपने ही राज्य में रहकर वर्ल्ड-क्लास इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करने के ज्यादा मौके होंगे। 10% कोटा लागू होने के बाद भी बिहार के मूल निवासियों के लिए सीटों की कोई कमी नहीं होगी।

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क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

शिक्षा विशेषज्ञों और बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों के माहौल में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा:

ग्लोबल एक्सपोजर: जब दूसरे राज्यों के छात्र बिहार आकर पढ़ाई करेंगे, तो कॉलेजों का शैक्षणिक स्तर सुधरेगा और छात्रों के बीच राष्ट्रीय स्तर की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

रैंकिंग में सुधार: नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में 'अन्य राज्यों के छात्रों की संख्या' एक महत्वपूर्ण पैमाना होती है। इस फैसले से बिहार के कॉलेजों की नेशनल रैंकिंग में सुधार होगा।

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कैसे मिलेगा दूसरे राज्य के छात्रों को दाखिला?

बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी (BEU) के अनुसार, इन आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जेईई मेन 2026 (JEE Main 2026) के स्कोरकार्ड को ही मुख्य आधार बनाया जाएगा। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद (BCECEB) द्वारा आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से ही इन सीटों का आवंटन किया जाएगा। दूसरे राज्यों के कोटे की बची हुई सीटों को बाद में सामान्य प्रक्रिया के तहत भरा जा सकेगा। इस फैसले से मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) और भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज (BCE) जैसे शीर्ष संस्थानों का क्रेज देश भर के छात्रों में बढ़ने की उम्मीद है।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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