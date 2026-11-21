बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 3284 पदों पर होगी भर्ती
बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 3284 पदों पर भर्ती होगी। इनमें इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1061 शिक्षक, पॉलिटेक्निक संस्थानों में 354 शिक्षक बहाल होंगे।
बिहार के विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में 3284 पदों पर भर्ती होगी। इनमें इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1061 शिक्षक, पॉलिटेक्निक संस्थानों में 354 शिक्षक बहाल होंगे। इनके अलावा 723 अनुदेशक और 1093 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भी बहाली होगी। विभागीय मंत्री शीला मंडल ने शुक्रवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता यह घोषणा की। उन्होंने विभाग की एक साल की उपलब्धियों और भावी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि बिहार के सभी प्रमंडलों में तारामंडल और एजुकेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तारामंडल के लिए डीएम से कम से कम दो एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अगले वर्ष तक इनके निर्माण का लक्ष्य है। अभी पटना और दरभंगा में तारामंडल संचालित हैं।
तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए योजनाबद्ध तरीके से राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के पाठ्यक्रमों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन (एनबीए) से मान्यता दिलाई जा रही है। अब तक 11 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के 20 पाठ्यक्रमों को मान्यता मिल चुकी है। 48 अन्य पाठ्यक्रमों को भी मान्यता दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रेस वार्ता में विभाग के सचिव हिमांशु शर्मा सहित अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।
सुविधाएं बढ़ेंगी
मंत्री ने कहा कि भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में 300 बेड और राजकीय पॉलिटेक्निक, कटिहार में 100 बेड वाले बालिका छात्रावास का निर्माण हो रहा है। सत्र 2026-27 में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों की 88.86% और पॉलिटेक्निक संस्थानों की 95.50% सीटों पर नामांकन हुआ है। अभियंत्रण महाविद्यालयों में संकायवार एक-तिहाई सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं।
बीपीएससी: कैलेंडर जारी, परीक्षा की संभावित तिथि आई
बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कैलेंडर में दी गई सभी तिथियां संभावित हैं। इसमें 72वीं संयुक्त परीक्षा से लेकर सभी परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी की गई है। परिणाम और आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। अभ्यर्थी परीक्षा के अनुसार तैयारी की रणनीति बना सकते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-4.0 के तहत 33,320 पदों पर भर्ती होनी है। यह परीक्षा केवल एक चरण में होगी। एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 17 जनवरी को होगी। अन्य प्रमुख परीक्षा कैलेंडर अनुसार जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहायक निदेशक, लोअर डिवीजन क्लर्क, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑडिटर, रिसर्च ऑफिसर, अभियोजन पदाधिकारी की परीक्षाओं के परिणाम व आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। सहायक अभियंता की परीक्षा पर उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का उल्लेख है। सहायक प्राध्यापक, प्राचार्य, अभियंत्रण कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर, जिला खेल पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, बॉयलर निरीक्षक की परीक्षाओं में केवल साक्षात्कार से चयन होगा। आयोग ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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