Bihar Election GK Quiz : यूपीएससी से लेकर BPSC व BSSC तक, पूछे जा सकते हैं बिहार चुनाव से जुड़े ये प्रश्न

Bihar Election GK Quiz : विधानसभा चुनाव के चलते बिहार फिर एक बार भारतीय राजनीति के केंद्र में है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए करेंफ अफेयर्स में बिहार चुनाव सबसे हॉट टॉपिक है। यूपीएससी, एसएससी हो या बीपीएससी या फिर बीएसएससी, सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आने वाले करेंट अफेयर्स में बिहार चुनाव से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहां हम बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़े कुछ अहम प्रश्न, जो आपसे इंटरव्यू या किस अन्य भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।

प्रश्न 1- बिहार का पहला सीएम कौन था? उत्तर - आजादी के बाद बिहार में 23 मुख्यमंत्री हुए। श्रीकृष्ण सिंह राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे।

प्रश्न 2- बिहार की सत्ता में सबसे कम कार्यकाल किस सीएम का रहा? उत्तर- सतीश प्रसाद सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। वे मात्र पांच दिनों तक सीएम रहे।

प्रश्न 3- बिहार में किसके नाम सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है? उत्तर- मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सर्वाधिक समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड है। वह 19 वर्षों से अधिक समय से मुख्यमंत्री हैं। यही नहीं वे नौ बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यह भी सबसे अधिक है। उन्होंने दोनों ही मामलों में उन्होंने श्रीकृष्ण सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा। श्रीकृष्ण सिंह 17 साल 51 दिन तक मुख्यमंत्री रहे, जबकि नीतीश कुमार 19 साल 110 दिनों से सीएम हैं। इस बार वे 10वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे।

प्रश्न 4- बिहार में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? उत्तर- बिहार में पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय झारखंड भी बिहार का हिस्सा था और कुल 330 सीटों पर मतदान हुआ।

प्रश्न 5- बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कब कितने चरणों में और कितनी सीटों पर हुआ? उत्तर - बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में हुआ। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर, जबकि दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर को हुआ। पहले चरण में 121, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग हुई। यानी कुल 243 सीटों पर मतदान हुआ। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए गए।

प्रश्न 6: अब तक बिहार विधानसभा चुनाव के इतिहास में कब सबसे अधिक वोटिंग हुई। उत्तर - इसी बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में। रिकॉर्ड 67.13% मतदान।

आजादी के बाद से अब तक सबसे अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज हुआ।

बिहार में कब-कब हुआ 60 फीसदी से अधिक मतदान

-1990 — 62.04%

- 1995 — 61.79%

- 2000 — 62.57%

-2025 — 67.13% (सर्वाधिक)

प्रश्न 7: भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन हैं? उत्तर - मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार।

प्रश्न 8- काफी सालों बाद SIR पहली बार हुआ है, अब यह पूरे देश में लागू होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यह क्या होता है? उत्तर - SIR की फुल फॉर्म है Special Intensive Revision विशेष गहन पुनरीक्षण । SIR का मतलब वोटर लिस्ट की पूरी तरह से गहन जांच और पुनरीक्षण होता है। इसमें चुनाव आयोग के अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी लेते हैं, यह देखते हैं कि कौन लोग पात्र हैं, किसका नाम गलती से छूट गया है, और किनके नाम अब हटाए जाने चाहिए। इस प्रक्रिया के बाद एक नई वोटर लिस्ट तैयार होती है।

प्रश्न 9: बिहार में ई-वोटिंग क्या है? उत्तर: बिहार में शहरी निकाय चुनावों में E-वोटिंग सिस्टम का प्रयोग चलन में है।