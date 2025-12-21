Scholarship Funds Issue: करीब 19 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि अटकी, आधार और बैंक विवरण में मिलीं खामियां
Scholarship Funds Issue: बिहार में सूबे के 18 लाख 98 हजार से अधिक विद्यार्थियों के आधार कार्ड और बैंक विवरणी से जुड़ी जानकारियों में त्रुटि पाई गई है। इससे फिलहाल इनकी योजनाओं की राशि अटक गई है।
ये सभी पहली से 12 वीं तक के वैसे छात्र-छात्राएं हैं, जिनकी 75% उपस्थिति की जानकारी विभाग को भेजी गई थी। इन्हें 2025-26 के अंतर्गत लाभुक आधारित योजनाओं का लाभ मिलना है।
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजाा गया पत्र : किसी के नाम में गलती है तो किसी के आधार से लिंक बैंक खाते की जानकारी गलत है। जब तक इनकी त्रुटियों का निराकरण नहीं होता है तब तक इन विसंगतियों के चलते सरकारी छात्रवृत्ति एवं अन्य सहायता योजनाओं का लाभ पाने से ये वंचित रहेंगे।
इस संबंध में शिक्षा विभाग के डीबीटी कोषांग के संयुक्त सचिव सह प्रभारी पदाधिकारी अमित कुमार पुष्पक ने पटना समेत सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों में इन विद्यार्थी के रिकॉर्ड में त्रुटियां पाई गई हैं। इसके कारण इनकी योजना राशि फिलहाल रोक दी गई है।
बच्चों को इन योजनाओं का मिलना है लाभ
● साइकिल योजना
● पोशाक योजना
● छात्रवृत्ति योजना
● कन्या उत्थान योजना आदि