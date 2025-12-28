Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़Bihar Education Crisis: 44 Colleges Face Action for Data Negligence; Recognition of 10 Degree Colleges to be Cancelled
Bihar Higher Education: बिहार में उच्च शिक्षा का संकट, 44 कॉलेजों ने नहीं दिया डेटा; 10 की मान्यता छीनने की तैयारी

संक्षेप:

Bihar Higher Education: बिहार उच्च शिक्षा नामांकन के मामले में देश में सबसे पीछे है। राज्य का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) करीब 17 फीसदी है। यह राष्ट्रीय औसत 28.4 से बहुत कम है।

Dec 28, 2025 08:39 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान, पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
Bihar Higher Education: बिहार उच्च शिक्षा नामांकन के मामले में देश में सबसे पीछे है। राज्य का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) करीब 17 फीसदी है। यह राष्ट्रीय औसत 28.4 से बहुत कम है। इसके पीछे उच्च शिक्षण संस्थानों में कम दाखिला माना जाता है।

शिक्षा विभाग ने जब इसकी पड़ताल की तो पाया कि राज्य के कॉलेज उच्च शिक्षा के लिए होने वाले सर्वे में भाग ही नहीं लेते हैं। ऐसे में इन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का रिकॉर्ड ही नहीं जा पा रहा है। शिक्षा विभाग ने ऐसे 44 कॉलेजों की पहचान की है।

अब राज्य के खराब प्रदर्शन के जिम्मेवार इन कॉलेजों पर कार्रवाई की तैयारी है। सर्वे में शामिल नहीं होने वालों में 10 डिग्री कॉलेज, 32 नर्सिंग और 2 फॉर्मेसी संस्थान हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से उच्च शिक्षा पर कराए गए अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) में शामिल नहीं होने वाले इन संस्थानों पर कार्रवाई होगी। सर्वे में शामिल न होने वाले 10 संबद्ध डिग्री कॉलेजों की मान्यता रद्द की जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि सर्वे में शामिल नहीं होने के कारण ही राज्य का उच्च शिक्षा में जीईआर देश और अन्य राज्यों की तुलना में कम है। यहां तक कि पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी बिहार पीछे हैं। अभी बिहार का उच्च शिक्षा में जीईआर 17.1 प्रतिशत है। यानी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाले 100 में मात्र 17 छात्र ही उच्च शिक्षा में नामांकित होते हैं।

विभाग ने सर्वे में शामिल होने की दी थी हिदायत:

शिक्षा विभाग ने 2024-25 के सर्वे में सरकारी और निजी 39 विश्वविद्यालयों के लगभग एक हजार से अधिक शिक्षण संस्थानों को शामिल होने की हिदायत दी थी। बावजूद शिक्षण संस्थान शामिल नहीं हुए। 32 नर्सिंग और 2 फॉर्मेसी संस्थानों पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग जल्द ही स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजेगा।

2011 से हो रहा है सर्वे:

शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वे 2011 से हर साल कराया जा रहा है। यह वार्षिक वेब आधारित सर्वेक्षण है। डाटा संग्रह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मोड में होता है। इससे उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नीति निर्माण और शैक्षिक विकास के लिए आगे को रणनीति बनाने में मदद मिलती है।

जीईआर बढ़ने की उम्मीद

बिहार में 1341 उच्च शिक्षण संस्थानों (सरकारी और निजी कॉलेज) में से 1331 संस्थान सर्वे में शामिल हुए। 218 नर्सिंग कॉलेजों में 186 सर्वे में शामिल हुए। पहली बार है कि इतनी संख्या में शिक्षण संस्थानों ने सर्वे में शामिल होकर डाटा अपलोड किया है। देश की बात करें तो औसतन हर वर्ष लगभग 1200 विश्वविद्यालयों के 45 हजार से अधिक कॉलेज और शिक्षण संस्थान सर्वे में शामिल होते हैं।

राज्य के सभी 39 सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को अखिल भारतीय सर्वेक्षण में शामिल होने की हिदायत दी गई थी। समय सीमा बीत जाने के बाद भी 40 से अधिक संस्थान सर्वें में शामिल नहीं हुए। अब इन पर कार्रवाई होगी। 10 संबद्ध डिग्री कॉलेजों की मान्यता रद्द की जाएगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Bihar Degree College
