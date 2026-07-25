बिहार में डोमेन स्किलिंग की ट्रेनिंग करने वालों की बढ़ी कमाई, अब प्रति घंटे मिलेगा अधिक पैसा; जानें क्या है कोर्स?

डोमेन स्किलिंग शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण कोर्स है। खास उद्योग, व्यवसाय के लिए जरूरी तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक क्षमताएं सीखने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य युवाओं और कामगारों को नौकरी के लिए तैयार करना और उनकी कमाई बढ़ाना है।

डोमेन स्किलिंग के प्रशिक्षणार्थियों को अब अधिक पैसे मिलेंगे। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने यह वृद्धि कर दी है। यह वृद्धि दो रुपये से लेकर 10 रुपये प्रति घंटे तक की है। सरकार के इस निर्णय से बच्चों पर कोई असर नहीं होगा लेकिन राज्य के खजाने पर बोझ बढ़ जाएगा।

बिहार कौशल विकास मिशन की 21वीं शासी पर्षद की बैठक में इस पर विमर्श हुआ। श्रेणी एक में 49 रुपये के बदले 56.35 रुपये प्रति घंटे प्रशिक्षणार्थियों को देने का निर्णय लिया गया। श्रेणी दो में 42 रुपये के बदले 52.50 रुपये तो श्रेणी तीन में 35.10 रुपये की बजाय 36.85 रुपये प्रति घंटे देने का निर्णय लिया गया है। पोर्टल उपयोग शुल्क की दर 0.50 रुपये से एक रुपये तय किया गया।

क्या है डोमेन स्किलिंग डोमेन स्किलिंग शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण कोर्स है। खास उद्योग, व्यवसाय के लिए जरूरी तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक क्षमताएं सीखने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य युवाओं और कामगारों को नौकरी के लिए तैयार करना और उनकी कमाई बढ़ाना है। बिहार में अभी 16 विभाग शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण दे रहे हैं।

ग्लोबल एआई स्किल्स एंड एजुकेशन एक्सपो 2026 वहीं, बिहार में शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कौशल विकास के क्षेत्र में नई पहल के तहत बिजनेस क्रांति द्वारा ग्लोबल एआई स्किल्स एंड एजुकेशन एक्सपो 2026 आयोजित होगा। आयोजक ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य बिहार के छात्रों, युवाओं, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उच्च शिक्षा, एडटेक, स्किल डेवलपमेंट और भविष्य के करियर विकल्पों से जोड़ना है। यह राज्य में अपनी तरह का पहला बड़ा मंच होगा, जहां शिक्षा और तकनीक से जुड़े विभिन्न क्षेत्र एक साथ आएंगे। एक्सपो में देशभर के विश्वविद्यालयों, मैनेजमेंट संस्थानों, एडटेक कंपनियों, स्किल डेवलपमेंट संस्थानों, टेक्नोलॉजी कंपनियों, स्टार्टअप्स और उद्योग विशेषज्ञों की भागीदारी प्रस्तावित है।

कार्यक्रम के दौरान एआई, डेटा साइंस, कोडिंग, ऑटोमेशन और भविष्य की तकनीकी दक्षताओं से संबंधित प्रदर्शनी, करियर मार्गदर्शन सत्र, विशेषज्ञ व्याख्यान और नवाचार प्रदर्शित किए जाएंगे। छात्रों को उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स, इंटर्नशिप, रोजगार के अवसर, एजुकेशन फाइनेंस और स्टूडेंट लोन से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम अक्टूबर में पटना के ऊर्जा स्टेडियम में होगा। इसके दौरान नालंदा शिक्षा गौरव सम्मान 2026 अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षक, प्राचार्य, प्रोफेसर, शिक्षा संस्थान एवं शिक्षा नवाचारकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा।