Hindi Newsकरियर न्यूज़Bihar DElED Result declared at secondary biharboardonline com BSEB Bihar Board DElEd result score card toppers
Bihar DElEd Result 2025 OUT : बिहार डीएलएड रिजल्ट जारी, 79 फीसदी पास, Direct Link , दाखिला तिथियां

Bihar DElEd Result 2025 OUT : बिहार डीएलएड रिजल्ट जारी, 79 फीसदी पास, Direct Link , दाखिला तिथियां

संक्षेप:

Bihar DElED Result declared : बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट secondary.biharboardonline.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। कुल 79.01 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं।

Wed, 26 Nov 2025 02:52 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar DElED Result declared : बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट secondary.biharboardonline.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। कुल 79.01 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं। डीएलएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, 2025 (bihar deled entrance exam result 2025) में कुल 3,23,313 कैंडिडेट शामिल हुए थे, जिनमें से 2,55,468 कैंडिडेट पास हुए हैं। 2,55,468 सफल कैंडिडेट में से 254443 बिहार राज्य से हैं और 1025 दूसरे राज्यों से हैं। इस परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों को बिहार के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 2025-27 सत्र के लिए प्रवेश मिलेगा। डीएलएड एडमिशन के लिए 29 से 5 दिसंबर तक भरे फॉर्म भरे जाएंगे।

राज्य में कुल 306 डीएलएड पढ़ाने वाले इंस्टिट्यूशन हैं, जिनमें 60 सरकारी इंस्टिट्यूशन और 246 गैर-सरकारी इंस्टिट्यूशन शामिल हैं। सरकारी इंस्टिट्यूशन में कुल सीटों की संख्या 9,100 है, और गैर-सरकारी इंस्टिट्यूशन में यह 21,700 है। इस तरह, 306 D.El.Ed. इंस्टिट्यूशन में 30,800 सीटों पर एडमिशन होंगे।

परीक्षा 26 अगस्त को ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। इससे पहले बिहार बोर्ड ने 11 अक्टूबर को आंसर-की जारी की थी। 13 अक्टूबर 2025 तक उत्तरकुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था।

Direct Link

प्रवेश परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट व संस्थानों की प्राथमिकता (मेरिट कम चॉइस) के आधार पर संस्थान आवंटित होगा जिसके बिहार बोर्ड द्वारा अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। आपको बता दें कि डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त युवा प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये शि्क्षक कक्षा 1 से 8 तक की टीचरों की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि टीईटी पास करना भी अनिवार्य होता है।

न्यूनतम क्वलिफाइंग मार्क्स - अनारक्षित श्रेणी के लिए 35 फीसदी और आरक्षित श्रेणी के लिए 30 फीसदी ।

यहां देखें 306 डीएलएड संस्थानों की लिस्ट

Bihar DElED Result : यूं चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड डीएलएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट

- secondary.biharboardonline.com पर जाएं।

- DElED Result के लिंक पर क्लिक करें।

- अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

- सब्मिट करने पर आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा।

