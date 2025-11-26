Bihar DElED Result : बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज होगा जारी, यहां कर सकेंगे चेक

संक्षेप: Bihar DElED Result : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का परिणाम आज जारी किया जाएगा। परिणाम करीब 1 बजे बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा जारी किया जाएगा। secondary.biharboardonline.com पर रिजल्ट चेक कर सकेंगे

Bihar DElED Result : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का परिणाम आज जारी किया जाएगा। परिणाम करीब 1 बजे बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा जारी किया जाएगा। secondary.biharboardonline.com पर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इस परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों को बिहार के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 2025-27 सत्र के लिए प्रवेश मिलता है। बोर्ड की ओर से इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परिणाम जारी होने के साथ ही बिहार बोर्ड के ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स के माध्यम से सफल अभ्यर्थियों के डीएलएड संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी भी दी जाएगी। परीक्षा 26 अगस्त को ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी।

इससे पहले बिहार बोर्ड ने 11 अक्टूबर को आंसर-की जारी की थी। 13 अक्टूबर 2025 तक उत्तरकुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था।

प्रवेश परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट व संस्थानों की प्राथमिकता (मेरिट कम चॉइस) के आधार पर संस्थान आवंटित होगा जिसके बिहार बोर्ड द्वारा अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। आपको बता दें कि डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त युवा प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये शि्क्षक कक्षा 1 से 8 तक की टीचरों की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि टीईटी पास करना भी अनिवार्य होता है।

न्यूनतम क्वलिफाइंग मार्क्स - अनारक्षित श्रेणी के लिए 35 फीसदी और आरक्षित श्रेणी के लिए 30 फीसदी ।

Bihar DElED Result : यूं चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड डीएलएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट - secondary.biharboardonline.com पर जाएं।

- DElED Result के लिंक पर क्लिक करें।

- अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।