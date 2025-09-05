bihar deled result 2025 : bseb bihar board deled result declared at secondary biharboardonline com download marksheet Bihar DElEd Result 2025 Link : बिहार डीएलएड रिजल्ट में 59371 विद्यार्थी पास, डाउनलोड मार्कशीट लिंक, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़bihar deled result 2025 : bseb bihar board deled result declared at secondary biharboardonline com download marksheet

Bihar DElEd Result 2025 Link : बिहार डीएलएड रिजल्ट में 59371 विद्यार्थी पास, डाउनलोड मार्कशीट लिंक

Bihar deled result 2025 : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) के अध्यक्ष आनंद किशोर ने डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के द्वितीय वर्ष तथा सत्र 2024-26 के प्रथम वर्ष की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। secondary.biharboardonline.com पर परिणाम देख सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 08:39 AM
share Share
Follow Us on
Bihar DElEd Result 2025 Link : बिहार डीएलएड रिजल्ट में 59371 विद्यार्थी पास, डाउनलोड मार्कशीट लिंक

Bihar deled result 2025 : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) के अध्यक्ष आनंद किशोर ने गुरुवार को डीएलएड (फेस टू फेस) पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के द्वितीय वर्ष तथा सत्र 2024-26 के प्रथम वर्ष की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। दोनों सत्रों में कुल 59 हजार 371 विद्यार्थी सफल हुए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट https:// secondary.biharboardonline.com पर परिणाम देख सकते हैं। वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कर अभ्यर्थी यूजर आइडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर अपना परीक्षा फल देख सकेंगे। सत्र 2023-25 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए 31,695 अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी किया गया था। इनमें 28,825 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें कुल उत्तीर्णता 90.94 प्रतिशत है।

सत्र 2024-25 के प्रथम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने के लिए 32,941 अभ्यर्थियों का प्रवेश जारी हुआ था, जिनमें 30,446 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सत्र 2024-26 के प्रथम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्णता 92.43 प्रतिशत है। बिहार बोर्ड की ओर 16 से 19 जून, 2025 के बीच सत्र 2023-25 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा का आयोजन दो पालियों में जिला मुख्यालयों में किया गया था। वहीं 21 से 27 जून के बीच सत्र 2024-26 के प्रथम वर्ष की परीक्षा का आयोजन दोनों पालियों में हुआ था।

बिहार डीएलएड रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक BSEB DEIEd पोर्टल secondary.biharboardonline.com पर जाएं।

स्टेप 2. "DEIEd सत्र 2023-25 ​​(द्वितीय वर्ष) / 2024-26 (प्रथम वर्ष) परिणाम 2025" लिखे एक्टिव लिंक को देखें।

स्टेप 3. लिंक पर क्लिक करें और अपनी आवश्यक डिटेल्स, जैसे कि आपका रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।

स्टेप 4. डिटेल्स सबमिट करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

स्टेप 5. पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक कॉपी प्रिंट करें।

Bihar Deled deled result
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।