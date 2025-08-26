Bihar DElEd Exam Rules : Bihar DELEd Exam today entry timing time dress code and document list guidelines instruction Bihar DElEd Exam : बिहार डीएलएड परीक्षा आज से, कब बंद होंगे गेट, जानें ड्रेस कोड व डॉक्यूमेंट लिस्ट समेत 10 नियम, Career Hindi News - Hindustan
Bihar DElEd Exam : बिहार डीएलएड परीक्षा आज से, कब बंद होंगे गेट, जानें ड्रेस कोड व डॉक्यूमेंट लिस्ट समेत 10 नियम

Bihar DElEd Exam Rules : बिहार डीएलएड परीक्षार्थियों को एग्जाम शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। एग्जाम में जूता मौजा पहनकर आना प्रतिबंधित है। केवल चप्पल पहनकर आना होगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 08:29 AM
Bihar DElEd Exam : बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा आज से राज्य के पटना, भोजपुर, दरभंगा, गया जी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मुंगेर व पूर्णिया जिला में तय कुल 19 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने जा रही है। डीएलएड सत्र 2025-2027 में एडमिशन के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन 26 अगस्त 2025 से 27 सितंबर तक करेगा। डीएलएड प्रवेश परीक्षा राज्य के तय परीक्षा केंद्रों पर सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट) मोड से आयोजित होगी। यह 13 सितंबर तक (31 अगस्त व 5 सितंबर को छोड़कर) तक चलेगी। पहली पाली 9 बजे से 11.30 बजे तक होगी। दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से 04.30 बजे तक होगी। 14 सितंबर से 27 सितंबर तक पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया जी, मुजफ्फरपुर, सहरसा व मुंगेर जिला में 18 परीक्षा केंद्रों पर रोजाना दो दो पाली में परीक्षा होगी। पहली पाली 12 बजे से 02.30 बजे तक होगी। दूसरी पाली दोपहर 04.30 बजे से 07.00 बजे तक होगी।

यहां पढ़ें एग्जाम गाइडलाइंस -

1. कब बंद होंगे गेट, कब तक पहुंचना जरूरी

परीक्षार्थियों को एग्जाम शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा।

ड्रेस कोड- जूता मौजा बैन

2. एग्जाम में जूता मौजा पहनकर आना प्रतिबंधित है। केवल चप्पल पहनकर आना होगा।

3. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ठीक से हो सके, इसके लिए हाथ में मेहंदी, नेल पॉलिश या स्याही न लगाकर आएं।

4. क्या लेकर जाएं

अभ्यर्थियों को अपने ई-एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट पर कलर फोटो चिपकाकर लाना होगा। आवेदन में जो फोटो लगाई थी, यह फोटो वही होनी चाहिए। ऑरिजनल एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर जमा होगा। अभ्यर्थी इसकी फोटोकॉपी अपने साथ लाएं। एडमिट कार्ड के साथ अपना ऑरिजनल फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या अन्य कोई सरकार द्वारा जारी आईडी जरूर लाएंगे। इसकी फोटोकॉपी भी लानी होगी। अपने साथ कोई किताब, कॉपी, पेजर, ब्लूटूथ, मोबाइ या अन्य कोई इलेक्ट्ऱॉनिक गैजेट लाना पूरी तरह बैन है।

6- एडमिट कार्ड व फोटो आईडी के अलावा अपने साथ पेंसिल व बॉल पेन जरूर लाएं।

7. एग्जाम सीबीटी मोड से कंप्यूटर पर होगा। एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले अभ्यर्थियों को यूजर नेम व पासवर्ड दिया जाएगा।

8. न्यूनतम क्वलिफाइंग मार्क्स

अनारक्षित श्रेणी के लिए 35 फीसदी और आरक्षित श्रेणी के लिए 30 फीसदी ।

9. एग्जाम पैटर्न क्या होगा

प्रवेश परीक्षा का प्रारूप। 120 अंक के 120 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न एक अंक का होगा।

सामान्य हिंदी / उर्दू - 25 प्रश्न

गणित - 25 प्रश्न

विज्ञान - 20 प्रश्न

सामाजिक अध्ययन - 20 प्रश्न

सामान्य अंग्रेजी - 20 प्रश्न

तार्किक व विश्लेषणात्मक क्षमता - 10 प्रश्न

10. कैसे होगा दाखिला

प्रवेश परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट व संस्थानों की प्राथमिकता (मेरिट कम चॉइस) के आधार पर संस्थान आवंटित होगा जिसके बिहार बोर्ड द्वारा अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। आपको बता दें कि डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त युवा प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये शि्क्षक कक्षा 1 से 8 तक की टीचरों की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि टीईटी पास करना भी अनिवार्य होता है।

