Bihar DElED : बिहार में डीएलएड संस्थान अब नहीं ले सकेंगे मनमानी फीस, 30800 सीटों के लिए आवेदन आज से

संक्षेप:

BSEB DElED Admission : बिहार में डीएलएड संस्थान अब मनमानी राशि नहीं ले सकेंगे। अधिकतम दाखिला शुल्य तय हो गया है। प्रतिवर्ष 60 हजार और दो वर्षीय कोर्स के लिए 1.20 लाख से अधिक शुल्क नहीं ले सकते।

Sat, 29 Nov 2025 06:11 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
बिहार में डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) कोर्स के लिए संस्थान अब छात्रों से मनमाना शुल्क नहीं ले सकेंगे। राज्य के गैर सरकारी (निजी) प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित दो वर्षीय डीएलएड कोर्स के लिए अब अधिकतम शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक छात्र से अधिकतम 60 हजार रुपये प्रतिवर्ष और पूरे दो वर्षीय कोर्स के लिए कुल 1.20 लाख रुपये से अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकता।

शिक्षा विभाग, पटना के संयुक्त सचिव शोध एवं प्रशिक्षण ने इसकी अधिसूचना जारी की है। मालूम हो कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में सफल अभ्यर्थी 29 नवंबर, शनिवार से नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी पांच दिसंबर तक वेबसाइट bsebdeled.com पर आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष 3,23,313 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए जिनमें से 2,55,468 सफल हुए। नामांकन की पहली सूची 11 दिसंबर को जारी हो सकती है। चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन 11 से 16 दिसंबर तक संबंधित संस्थानों में लिया जाएगा।

राज्यभर में हैं 306 संस्थाएं

मालूम हो कि राज्यभर में डीएलएड की 306 शिक्षण संस्थाएं हैं, जिनमें 60 सरकारी और 246 गैर-सरकारी संस्थान हैं। सरकारी संस्थानों में कुल 9,100 सीटें तथा गैर-सरकारी संस्थानों में 21,700 सीटें उपलब्ध हैं। कुल 30 हजार 800 सीटों पर नामांकन होगा।

ऑनलाइन मिलेगी जानकारी

प्रथम चयन सूची और श्रेणीवार कटऑफ रैंक समिति के पोर्टल www.bsebdeled.com पर जारी होगी। चयनित अभ्यर्थियों को उनका इंटिमेशन लेटर लॉगइन आईडी पर उपलब्ध कराई जाएगी। जिसे वे डाउनलोड कर सकेंगे।

मेरिट के आधार पर होगा एडमिशन

डीएलएड संस्थानों में नामांकन पूरी तरह मेरिट व आरक्षण प्रावधानों के आधार पर होगा। चयन के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश परीक्षा स्कोर, संस्थानों में स्वीकृत सीटों की संख्या, ऑनलाइन आवेदन में भरे गए संस्थान विकल्प तथा राज्य सरकार के आरक्षण नियमों को आधार बनाया जाएगा।

