Bihar DElEd Answer Key : बिहार बोर्ड ने जारी की डीएलएड आंसर-की, secondary.biharboardonline.com पर करें चेक

BSEB Bihar Board DElEd Answer Key : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की उत्तरकुंजी और रेस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। परीक्षार्थी secondary.biharboardonline.com पर जाकर इसे चेक व डाउनलोड कर सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 11 Oct 2025 09:22 AM
BSEB Bihar Board DElEd Answer Key : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की उत्तरकुंजी और रेस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। परीक्षार्थी https://secondary.biharboardonline.com/ पर जाकर इसे चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। 11 से 13 अक्टूबर 2025 तक उत्तरकुंजी पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। परीक्षा समिति ने बताया कि परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। जिन उम्मीदवारों को किसी प्रश्न या उत्तर में त्रुटि लगती है, वे समिति की वेबसाइट पर जाकर आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। आपत्तियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जायेंगी। परीक्षा का आयोजन 26 अगस्त को किया गया था।

प्रवेश परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट व संस्थानों की प्राथमिकता (मेरिट कम चॉइस) के आधार पर संस्थान आवंटित होगा जिसके बिहार बोर्ड द्वारा अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। आपको बता दें कि डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त युवा प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये शि्क्षक कक्षा 1 से 8 तक की टीचरों की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि टीईटी पास करना भी अनिवार्य होता है।

Direct Link

न्यूनतम क्वलिफाइंग मार्क्स - अनारक्षित श्रेणी के लिए 35 फीसदी और आरक्षित श्रेणी के लिए 30 फीसदी ।

डीएलएड प्रवेश परीक्षा राज्य के तय परीक्षा केंद्रों पर सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट) मोड से आयोजित की गई थी। परीक्षा में 120 अंक के 120 प्रश्न थे। हर प्रश्न एक अंक का था।

सामान्य हिंदी / उर्दू - 25 प्रश्न

गणित - 25 प्रश्न

विज्ञान - 20 प्रश्न

सामाजिक अध्ययन - 20 प्रश्न

सामान्य अंग्रेजी - 20 प्रश्न

तार्किक व विश्लेषणात्मक क्षमता - 10 प्रश्न

