Bihar DElEd : बिहार डीएलएड में 1 सीट पर 6 की दावेदारी, कुल 30700 सीटें, 16 अगस्त तक आवेदन
बिहार डीएलएड 2026 प्रवेश परीक्षा में 1.60 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि राज्य के सरकारी और निजी कॉलेजों में कुल 30,700 सीटें उपलब्ध हैं। ऐसे में एक सीट पर करीब 6 अभ्यर्थियों की दावेदारी रहेगी।
बिहार में डीएलएड प्रवेश परीक्षा में सीट के अनुपात में पांच गुणा अभ्यर्थी पास हुए हैं। ऐसे में एक सीट पर छह अभ्यर्थियों की दावेदारी होगी। डीएलएड में नामांकन के लिए 1 लाख 60 हज़ार से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। सूबे में सरकारी और निजी कॉलेज मिलाकर 30,700 सीटें हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने निर्देश दिया है कि सरकारी कॉलेज में सीट भरने के बाद ही निजी के लिए लिस्ट जारी होगी। परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन सीबीटी माध्यम से 8 से 22 जुलाई तक किया गया था। परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 35% कटऑफ तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 30% लाना अनिवार्य था।
परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार बिहार के सभी 60 सरकारी कॉलेजों जहां कुल 9,100 सीटें हैं और 246 गैर सरकारी कॉलेजों जिनमें 21,650 है, में नामांकन होगा। नामांकन राज्य सरकार के आरक्षण नियमों, सरकार द्वारा उर्दू तथा कला/ वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के लिए निर्धारित स्थान एवं अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय के लिए दिए गए प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। नामांकन सत्र 2026-28 के लिए किया जाएगा।
जिले में चार सरकारी और 15 निजी कॉलेजों में होगा नामांकन
मुजफ्फरपुर जिले में चार सरकारी और 15 निजी कॉलेजों में दो वर्षीय डीएलएड में नामांकन होगा। सरकारी कॉलेजों में किसी में 200 तो किसी में 150 सीटें हैं। निजी संस्थानों के लिए दो साल का शुल्क एक लाख 20 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। इससे अधिक शुल्क कोई भी संस्थान नहीं ले सकते हैं।
16 अगस्त तक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने निर्देश दिया है कि 16 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम से अभ्यर्थी आवेदन और शुल्क भर सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर नामांकन के लिए संस्थान का विकल्प उन्हें भरना होगा।
अभ्यर्थियों का पासवर्ड उनकी जन्मतिथि होगा
ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने को अभ्यर्थियों का रॉल नंबर उनका लॉगिन आईडी होगा और जन्मतिथि पासवर्ड होगा। नामांकन की अवधि में सभी प्रशिक्षण संस्थान को रविवार को भी खुला रखने का निर्देश दिया गया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी