बिहार के नए 211 डिग्री कॉलेजों में पढ़ाएंगे 9वीं से 12वीं के शिक्षक, 30 जून तक होगी नियुक्ति

बिहार के नवसृजित 211 डिग्री कॉलेजों में अब 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले योग्य शिक्षकों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों से ऐसे सरकारी शिक्षकों की सूची मांगी है, जिन्होंने NET, JRF या PhD जैसी उच्च शैक्षणिक योग्यता हासिल की है।

बिहार के नवसृजित 211 डिग्री कॉलेजों में अब 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले योग्य शिक्षकों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों से ऐसे सरकारी शिक्षकों की सूची मांगी है, जिन्होंने NET, JRF या PhD जैसी उच्च शैक्षणिक योग्यता हासिल की है। विभाग की योजना है कि इन शिक्षकों की 30 जून तक नए डिग्री कॉलेजों में प्रतिनियुक्ति कर दी जाए, ताकि वहां शिक्षण कार्य सुचारु रूप से शुरू हो सके।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नौवीं कक्षा से 12वीं तक पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक, जिन्होंने यूजीसी मानकों के अनुरूप नेट, जेआरएफ या पीएचडी की डिग्री हासिल की है, उन्हें चिह्नित कर नये डिग्री कॉलेजों में प्रतिनियुक्त किया जायेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से योग्य शिक्षकों का सत्यापित विवरण 24 जून तक ई-मेल से उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि कॉलेजों में समय पर शिक्षण कार्य शुरू कराया जा सके। विभाग के अधिकारी ने कहा कि नये कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार पहली बार बड़े पैमाने पर स्कूल शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का सहारा ले रही है।

211 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेड इससे कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियां समय पर शुरू हो सकेंगी। वहीं योग्य शिक्षकों को उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार के सात निश्चय तीन कार्यक्रम के तहत 211 प्रखंडों में नये डिग्री कॉलेज स्थापित किये जा रहे हैं। यहां एक जुलाई से शैक्षणिक सत्र शुरू करने की तैयारी है।

शुरुआती चरण में 6 विषयों में पढ़ाई शुरू की जाएगी विभाग के अनुसार शुरुआती चरण में अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र समेत छह विषयों में पढ़ाई शुरू होगी। चूंकि अभी नियमित सहायक प्राध्यापकों या फिक्स्ड टर्म फैकल्टी की नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए अंतरिम व्यवस्था के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत योग्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।