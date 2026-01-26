हर साल किस योजना में 12वीं पास युवाओं को इंटर्नशिप से मिलेंगे 48000 रुपए?

Hindustan Hindi News
Jan 26, 2026 04:28 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और 12वीं पास हैं और आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। दरअसल, बिहार की नीतीश सरकार युवाओं के रोजगार के लिए एक ऐसी योजना चला रही है, जिससे ना सिर्फ नौकरी मिलेगी, बल्कि इन्हें इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलेगा। जी हां, बिहार नीतिश सरकार युवाओं के लिए यह एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चला रही है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को हर माह पैसे भी मिलेंगे। इस योजना का नाम सीएम-प्रतिज्ञा योजना है। चलिए जानते हैं कि यह योजना क्या है और इसके तहत युवाओं को कितने पैसे मिलेंगे?

क्या है सीएम-प्रतिज्ञा योजना
बिहार की नीशीत सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का ऐलान 1 जुलाई 2025 में किया था। इस योजना का उद्देश्य राज्य में रोजगार और कौशल विकास के ज्यादा से ज्यादा अवसर देना। इस योजना का लाभ सिर्फ वही उठा सकते हैं, जो युवा बिहार के स्थायी निवासी हैं। इस योजना में चयनित छात्रों को बड़ी से बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिलता है और इस दौरान उन्हें हर माह आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलेगा। यह पैसा सीधे उम्मीदवारों के बैंक अकाउंट में जाएगा। इस योजना के तहर बिहार में युवाओं को बड़ी कंपनियों में काम का अनुभव मिलेगा। साथ ही इंटर्नशिप के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देकर अधिक से अधिक युवाओं को इस योजना से जोड़ना है। यह योजना ना सिर्फ 12वीं पास युवाओं के लिए है, बल्कि अगर आप आईटीआई या डिप्लोमा धारक हैं या फिर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

योजना में कितने मिलेंगे पैसे
इस योजना के तहर 12वीं पास युवाओं को हर माह 4000 रुपये दिया जाएगा। वहीं, डिप्लोमा या आईटीआई धारक युवाओं को 5000 रुपये प्रति माह और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट्स को 6000 रुपये प्रति माह Stipend दिया जाएगा। वहीं, जिन आवेदकों का चयन राज्य या अपने गृह जिले से बाहर कंपनी होता है, तो पहले 3 माह उन्हें 2000 रुपये अलग से मिलेंगे।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ
सीएम-प्रतिज्ञा योजना का लाभ वो युवा उठा सकते हैं, जो बिहार के स्थायी निवासी हैं। आवेदक की आयु आवेदन की तिथि के अनुसार न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए (यानी आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो और 28 वर्ष से अधिक न हो)।

शैक्षणिक योग्यता

- न्यूनतम 12वीं पास

- आईटीआई / डिप्लोमा धारक

- सरकारी कौशल प्रशिक्षण या अन्य 6 महीने या अधिक अवधि के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों, या किसी भी विषय में स्नातक / परास्नातक।

इंटर्नशिप की अवधि
बताते चलें कि इस इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि 3 माह होगी और यह प्रतिष्ठान /उद्योग /नियोक्‍ता की आवश्यकताओं और अभ्यर्थी की रुचि के अनुसार 12 माह तक बढ़ाई जा सकती है। जो अभ्यार्थी इन अर्हताओं को पूरा करता है, वो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए इसकी भी प्रक्रिया जान लेते हैं।

ऐसे करें आवदेन

- सीएम-प्रतिज्ञा योजना के आवेदन के लिए पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद यहां होम पेज पर रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करें।
- यहां जरूरी जानकारी दर्ज करें- जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर।
- इसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा।
- फिर आप email id और जो पासवर्ड बनाया था, उसकी मदद से अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करना होगा।
- यहां मांगी गई जानकारियों को दर्ज करना होगा और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा।

government news Bihar CM Internship
