Bihar Class 1 - 8 Exam dates : बिहार SCERT पहली से 8वीं परीक्षा डेटशीट जारी, देखें टाइम टेबल

Feb 28, 2026 07:45 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटना, कार्यालय संवाददाता
बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों की वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 12 मार्च से शुरू होगी और 19 मार्च तक चलेगी।

Bihar Class 1 to Class 8 Exam 2026 dates : बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों की वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 12 मार्च से शुरू होगी और 19 मार्च तक चलेगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे तक आयोजित होगी। प्रश्नपत्र ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।कक्षा एक और दो की परीक्षा मौखिक होगी, जबकि कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी।

उत्तरपुस्तिका पर लिखना होगा उत्तर

इस वर्ष से राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा नई व्यवस्था लागू की गई है। अब तक विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र सह-उत्तरपुस्तिका पर ही प्रश्नों के उत्तर लिखने होते थे। इस बार की वार्षिक परीक्षा से कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए उत्तरपुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बच्चों को निर्धारित उत्तरपुस्तिका पर ही उत्तर लिखने होंगे। उत्तरपुस्तिकाएं बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक निगम लिमिटेड द्वारा पांच व छह मार्च तक जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाएंगी। जिला शिक्षा कार्यालय से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उत्तरपुस्तिकाएं प्राप्त कर समय पर सभी विद्यालयों में उनका वितरण सुनिश्चित करेंगे। 9 व 10 मार्च तक उत्तरपुस्तिकाओं के बंडल तैयार कर विद्यालयवार संबंधित प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

19 से 24 मार्च तक होगा मूल्यांकन कार्य

मूल्यांकन कार्य 19 से 24 मार्च तक (ईद और बिहार दिवस को छोड़कर) चार कार्य दिवसों में पूरा कर लेना होगा। प्रगति पत्रक तैयार करना आदि कार्य 25 मार्च तक पूरा कर लेना होगा। 30 मार्च को सभी विद्यालय में अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें बच्चों की प्रगति को उनके साथ साझा किया जाएगा।

सह शैक्षणिक गतिविधियों के आधार पर भी होगा मूल्यांकन : विद्यार्थियों का मूल्यांकन 12 विभिन्न सह शैक्षणिक गतिविधियों के आधार पर किया जाएगा। इनमें नियमित उपस्थिति, सृजनात्मकता, खेल कूद में सहभागिता, साफ सफाई आदि शामिल हैं। सभी स्कूलों का इसका फॉर्मेट उपलब्ध कराया जाएगा।

एससीईआरटी पहली से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल

12 मार्च

● पहली पाली : पर्यावरण अध्ययन/सामाजिक विज्ञान (कक्षा III–VIII के लिए)

● दूसरी पाली: भाषा (हिन्दी/उर्दू) (कक्षा I एवं II के लिए मौखिक परीक्षा)

14 मार्च

● पहली पाली: हिन्दी / उर्दू (कक्षा III–VIII के लिए)

● दूसरी पाली : अहिन्दी भाषी के लिए (हिन्दी) (कक्षा III–VIII के लिए)

16 मार्च

● पहली पाली:गणित (कक्षा III–V के लिए)

● दूसरी पाली: गणित (कक्षा VI–VIII के लिए)

17 मार्च

● पहली पाली:अंग्रेजी (कक्षा III–V के लिए)

● दूसरी पाली: अंग्रेजी (कक्षा VI–VIII के लिए)

18 मार्च

● पहली पाली: विज्ञान (कक्षा VI–VIII के लिए)

● दूसरी पाली:संस्कृत (कक्षा VI–VIII के लिए)

19 मार्च

● पहली पाली: गणित (कक्षा I एवं II के लिए मौखिक परीक्षा)

● दूसरी पाली: अंग्रेजी (कक्षा I एवं II के लिए मौखिक परीक्षा)

ग्रेड सी, डी, ई वालों को ए, और बी में लाने की तैयारी

इस बार ग्रेड ई ही नहीं, सी और डी लाने वाले बच्चों के लिए अलग रणनीति बनाई जाएगी। यह रणनीति इसलिए बनेगी ताकि इन बच्चों को भी ए और बी ग्रेड में लाया जा सके। सरकारी स्कूलों में कक्षा आठवीं तक की वार्षिक परीक्षा को लेकर यह तैयारी की जा रही है। 12 मार्च से वार्षिक परीक्षा होगी, जो 19 मार्च तक चलेगी। जांची गई कॉपियां अभिभावकों को उपलब्ध कराई जाएगी। दो पाली में परीक्षा ली जाएगी। वर्ग एक और दो के बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन मौखिक होगा। बाकी कक्षा की लिखित परीक्षा होगी। वर्ग एक और दो के लिए परीक्षा से संबंधित विषयवार प्रश्नपत्र ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी कक्षा के लिए बिहार राज्य पाठयपुस्तक निगम की ओर से प्रश्नपत्र व कॉपी उपलब्ध करायी जाएगी। प्रखंड स्तर पर सात से आठ मार्च के बीच इसे पहुंचा देना है।

