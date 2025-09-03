बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेन्स रिजल्ट 2025 घोषित, patna.dcourts.gov.in पर ऐसे करें चेक

bihar civil court clerk mains result 2025 : बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेन्स रिजल्ट 2025 घोषित हो गया है। सफल उम्मीदवारों के इंटरव्यू 8 सितंबर से होंगे और एडमिट कार्ड 5 सितंबर को आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे।

bihar civil court clerk mains result 2025 : सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। सेंट्रलाइज्ड सेलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी, पटना ने बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क (Upper Divisional Clerk, Grade-III) भर्ती का मेन्स रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है। रिजल्ट को आधिकारिक तौर पर 3 सितंबर 2025 को जारी किया गया। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब अपनी क्वालिफाइंग स्टेटस चेक कर सकते हैं।

कब हुई थी परीक्षा? बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेन्स परीक्षा 18 मई 2025 को आयोजित की गई थी। वहीं, इसकी प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर 2024 में हुई थी, जिसमें से कुल 42397 उम्मीदवारों को मेन्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। हालांकि, परीक्षा के दौरान 2397 उम्मीदवारों की OMR शीट्स अमान्य घोषित कर दी गईं, क्योंकि उन्होंने उत्तर पुस्तिका के पीछे लिखे गए निर्देशों का पालन नहीं किया था।

ऐसे चेक करें रिजल्ट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट patna.dcourts.gov.in पर जाएं। होमपेज पर “News & Events” सेक्शन खोलें। Notice dated 03.09.2025 - Written Test Result for appointment to the post of Upper Divisional Clerk (Gr.-III) – Emp. Notice no. 01 of 2022 लिंक पर क्लिक करें। रिजल्ट PDF खुल जाएगा। “View/Download” पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देखें और डाउनलोड करें। भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट भी निकाल लें। रिजल्ट सिर्फ PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट देखते समय अपना रोल नंबर साथ रखें।

अब अगला चरण है इंटरव्यू जिन उम्मीदवारों ने मेन्स परीक्षा पास की है, वे अब इंटरव्यू राउंड में शामिल होंगे। इसका आयोजन 8 सितंबर 2025 से किया जाएगा। वहीं, इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड 5 सितंबर 2025 को जारी होंगे। शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को इंटरव्यू में शामिल होते समय अपना कॉल लेटर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी साथ लेकर आना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना उम्मीदवारों को इंटरव्यू में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी।