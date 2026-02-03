Bihar Chowkidar Bharti 2026: बिहार में 10वीं पास ही बनेंगे चौकीदार व दफादार, जानें परीक्षा व चयन प्रक्रिया

संक्षेप: Bihar Chowkidar Bharti 2026 : बिहार में अब 10वीं पास की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार ही चौकीदार और दफादार बनेंगे। योग्यता को लेकर नियमावली तय हो गई है। नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। नियुक्ति और नियंत्रण प्राधिकार डीएम होंगे।

Bihar Chowkidar Bharti 2026 : बिहार में अब 10वीं पास ही चौकीदार और दफादार बनेंगे। बिहार सरकार के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने इस संवर्ग में नियुक्ति को लेकर बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है। प्रारूप पर बिहार पुलिस के क्षेत्रीय पदाधिकारियों का मंतव्य लिया जा रहा है। इसके बाद जल्द ही गृह विभाग के स्तर पर इसकी अधिसूचना ( Bihar Chowkidar Vacancy Notification ) जारी की जायेगी। प्रारूप नियमावली के मुताबिक, बिहार चौकीदार संवर्ग में चौकीदार मूल कोटि का पद होगा। विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत सभी चौकीदार, दफादार एवं वरीय दफादार इस संवर्ग में स्वत: शामिल समझे जाएंगे। यह संवर्ग जिला स्तरीय होगा, जिसके नियुक्ति ( Bihar Chowkidar Recruitment ) और नियंत्रण प्राधिकार संबंधित डीएम होंगे। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी एवं उनका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत होगा।

18 से 30 वर्ष की आयु सीमा भी हुई तय नियमावली के मुताबिक चौकीदार के पद पर नियुक्ति को लेकर आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। उनको अपने स्थायी निवासी जिला में ही आवेदन करने की अनुमति मिलेगी। सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18, जबकि अधिकतम 30 वर्ष रखी गयी है। बीसी एवं ओबीसी कोटि के लिए अधिकतम उम्र 32 वर्ष और एससी-एसटी के लिए अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखी गयी है। राज्य सरकार के गृह रक्षकों को उम्रसीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। यह छूट किसी गृहरक्षक के प्रथम योगदान की तिथि के तीन वर्ष बाद ही लागू होगी। डीएम को अपने जिले में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करना होगी।

साथ ही सक्षम प्राधिकार से रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना 30 अप्रैल तक गृह विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी। विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी जिलों से प्राप्त अधियाचना संबंधित चयन संस्थान को उपलब्ध करा दी जाएगी। फिलहाल केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को चयन संस्थान बनाने की तैयारी है।