बिहार में सीएचओ की 4500 भर्तियां, 26 मई तक करें आवेदन, मूल निवासियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ

आवेदन प्रक्रिया : सबसे पहले राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की वेबसाइट (https://shs.bihar.gov.in/) पर जाएं। होमपेज पर 'एडवर्टाइजमेंट' में क्लिक करें। Applications invited for the post of recruitment of Community Health Officer (on contractual basis) at Health & Wellness Centre (Health Sub Centre) under National Health Mission against Advt. No. 02/2025 विकल्प पर क्लिक करें।