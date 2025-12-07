Hindustan Hindi News
Bihar CET INT B.Ed मेरिट लिस्ट जारी, 18 दिसंबर तक होगा दाखिला; ऐसे करें डाउनलोड

Bihar CET INT B.Ed मेरिट लिस्ट जारी, 18 दिसंबर तक होगा दाखिला; ऐसे करें डाउनलोड

संक्षेप:

Bihar CET INT B.Ed Merit List 2025: बिहार CET INT B.Ed की पहली मेरिट लिस्ट 2025-28 सेशन के लिए जारी हो गया है। उम्मीदवार biharcetintbed-brabu.in पर 18 दिसंबर तक एडमिशन प्रक्रिया पूरी करें।

Dec 07, 2025 07:08 pm IST
Bihar CET INT B.Ed Merit List 2025: बिहार में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में दाखिला चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। 2025-28 शैक्षणिक सत्र के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट biharcetintbed-brabu.in पर जाकर अपना नाम सूची में चेक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट को राज्य की चारों भागीदार विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है ताकि एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जा सके।

Bihar CET INT B.Ed Merit List 2025: कैसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

जो छात्र CET INT-B.Ed 2025 दे चुके हैं, वे कुछ आसान स्टेप्स में मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharcetintbed-brabu.in, brabu.ac.in या intbed.ucanapply.com पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध ‘Important Notices’ सेक्शन पर क्लिक करें और ‘CET-INT-B.Ed-2025 Merit List’ लिंक चुनें। अब मेरिट लिस्ट PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी। उम्मीदवार इसे ध्यान से देखें, डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।

Bihar CET INT B.Ed Merit List 2025: कब होगा एडमिशन

घोषणा के मुताबिक पहली मेरिट सूची के आधार पर दाख़िला 8 दिसंबर से 18 दिसंबर 2025 तक होगा। सभी कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित समय सीमा में एडमिशन प्रक्रिया पूरी करें और 19 दिसंबर 2025 तक दाख़िल छात्रों की सूची संबंधित कार्यालय को भेज दें। इस बीच विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा।

Bihar CET INT B.Ed Merit List 2025: किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

एडमिशन के समय अभ्यर्थियों को कुछ आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। इनमें कक्षा 12 की मार्कशीट, CET INT-B.Ed 2025 का एडमिट कार्ड और आवेदन पत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), मान्य फोटो आईडी, और नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें ताकि एडमिशन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

Bihar CET INT B.Ed Merit List 2025: बिहार में इंटीग्रेटेड B.Ed के लिए CET का आयोजन

यह मेरिट लिस्ट उस नोटिफिकेशन के बाद आई है जिसमें बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) ने CET INT-B.Ed 2025 परीक्षा का आयोजन किया था। यह परीक्षा पूरे बिहार में B.A.-B.Ed और B.Sc.-B.Ed कोर्स में प्रवेश दिलाने के लिए आयोजित की जाती है। इस साल भी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है और अब मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

