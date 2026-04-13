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Bihar B.Ed CET Exam 2026: बिहार बीएड नामांकन में बड़ी लापरवाही, टेंडर से पहले ही आवेदन लिंक हुआ एक्टिव

Apr 13, 2026 06:59 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar CET B.Ed Exam 2026: बिहार बीएड एडमिशन के लिए अभी तक एजेंसी चयन का टेंडर भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर आवेदन का लिंक (URL) एक्टिव हो गया। इस गड़बड़ी के वायरल होते ही शिक्षा जगत और छात्रों के बीच हड़कंप मच गया है।

Bihar B.Ed CET Exam 2026: बिहार बीएड नामांकन में बड़ी लापरवाही, टेंडर से पहले ही आवेदन लिंक हुआ एक्टिव

Bihar B.Ed CET Entrance Exam 2026: बिहार के विश्वविद्यालयों में बीएड (B.Ed.) कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (CET-BED 2026) इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन यह चर्चा किसी नई सुविधा को लेकर नहीं, बल्कि एक बड़ी गड़बड़ी को लेकर हो रही है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU), मुजफ्फरपुर, जिसे इस बार परीक्षा के आयोजन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही विवादों के घेरे में आ गया है।

हैरानी की बात यह है कि बीएड एडमिशन के लिए अभी तक एजेंसी चयन का टेंडर भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर आवेदन का लिंक (URL) एक्टिव हो गया। इस गड़बड़ी के वायरल होते ही शिक्षा जगत और छात्रों के बीच हड़कंप मच गया है।

क्या है पूरा मामला?

इस साल राज्य स्तर पर बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को मिली है। नियमों के अनुसार, विश्वविद्यालय को पहले एक एजेंसी का चयन करने के लिए टेंडर निकालना था, जो पोर्टल और आवेदन की प्रक्रिया संभालेगी। लेकिन टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही बीएड का आवेदन पोर्टल लाइव हो गया।

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि सीईटी बीएड का यह आवेदन लिंक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU), दरभंगा के वेब लिंक पर चल रहा था। यानी वेबसाइट का एड्रेस LNMU का था, लेकिन उस पर नाम बीआरएबीयू (BRABU) का दिखाया जा रहा था। सूत्रों का कहना है कि यह पोर्टल एक प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसे अभी तक आधिकारिक रूप से नियुक्त ही नहीं किया गया है।

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एडमिशन जीमेल (Gmail) के इस्तेमाल पर उठे सवाल

मामला तब और गंभीर हो गया जब यह पता चला कि आवेदन से जुड़े कार्यों के लिए किसी आधिकारिक सरकारी ईमेल के बजाय एक पर्सनल जीमेल आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा था। सरकारी और विश्वविद्यालय के कार्यों में पर्सनल ईमेल का उपयोग सुरक्षा और गोपनीयता के नियमों के खिलाफ माना जाता है। जैसे ही यह जानकारी वायरल हुई, आनन-फानन में यूआरएल लिंक को बंद कर दिया गया।

एलएनएमयू के पूर्व नोडल प्रभारी प्रो. अशोक मेहता ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे एक "बड़ी चूक" करार देते हुए कहा कि जब टेंडर ही नहीं हुआ, तो लिंक कैसे चालू हो गया? ऐसी घटनाओं से छात्रों के मन में परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर अविश्वास पैदा होता है।

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विश्वविद्यालय प्रशासन की सफाई

इस हंगामे के बाद बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. समीर शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी बीएड एडमिशन के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा, “टेंडर खुले बिना लिंक ओपन होने की जानकारी फिलहाल हमारे संज्ञान में नहीं आई है। यदि वाकई ऐसा हुआ है, तो यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच कराई जाएगी।”

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छात्रों की बढ़ी चिंता

राज्यभर के हजारों छात्र बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही इस तरह की तकनीकी और प्रशासनिक गड़बड़ी ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीआरएबीयू को इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि एडमिशन प्रक्रिया की शुचिता बनी रहे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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