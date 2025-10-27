Bihar BSSC Vacancy 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए 432 स्टेनो पदों पर निकली सरकारी नौकरी, फौरन करें अप्लाई

संक्षेप: Bihar BSSC Recruitment 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से स्टेनोग्राफर/स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड-III पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 432 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Mon, 27 Oct 2025 09:55 AM

Bihar BSSC Stenographer Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से स्टेनोग्राफर/स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड-III पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 432 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 तय की गई है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 नवंबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाना होगा।

शैक्षणिक योग्यता- उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। हिन्दी और अंग्रेजी में शॉर्टहैंड, टाइपिंग और कंप्यूटर में दक्षता होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

वेतनमान - लेवल-4 (25500-81100)

लिखित परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स- अनारक्षित वर्ग - 40 प्रतिशत

पिछड़ा वर्ग - 36.5 प्रतिशत

अपि वर्ग - 34 प्रतिशत

अनु जाति/जनजाति - 32 प्रतिशत

महिला वर्ग - 32 प्रतिशत

दिव्यांग - 32 प्रतिशत

परीक्षा शुल्क- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।