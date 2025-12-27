बिहार में 24492 सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, इंटर पास युवाओं के लिए बंपर भर्ती
bihar bssc second inter level vacancy : बीएसएससी की द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के जरिए एलडीसी, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी समेत दर्जनों पदों पर नियुक्ति
bihar bssc second inter level vacancy : अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने एक बार फिर युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा दरवाज़ा खोल दिया है। आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के तहत 24,492 पदों पर बंपर बहाली का ऐलान किया है। खास बात यह है कि आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है, जिससे अब और ज्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिल सकेगा।
bihar bssc second inter level vacancy : कुल पदों का विवरण
बिहार कर्मचारी चयन आयोग की यह भर्ती पहले 23,175 पदों के लिए निकाली गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 24,492 कर दिया गया है। जो उम्मीदवार पहले ही आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा।
- कुल पद: 24,492
- अनारक्षित पद: 10,753
मुख्य पद और रिक्तियों की संख्या
bihar bssc second inter level vacancy : लोअर डिविजन क्लर्क (LDC)
कुल पद: 15,989
अनारक्षित: 6,793
विभिन्न विभागों और जिलों में सबसे अधिक रिक्तियां
bihar bssc second inter level vacancy : राजस्व कर्मचारी
कुल पद: 3,559
अनारक्षित: 1,643
विभाग: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
bihar bssc second inter level vacancy : पंचायत सचिव
कुल पद: 3,532
अनारक्षित: 1,746
विभाग: पंचायती राज विभाग
bihar bssc second inter level vacancy : पशु सहायक
कुल पद: 549
विभाग: पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
bihar bssc second inter level vacancy : जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर
कुल पद: 534
विभाग: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
इसके अलावा फाइलेरिया निरीक्षक, जनसेवक ग्रेड-III, बीज उत्पादन सहायक, गतिशील कर्मचारी, टंकण सह लिपिक और सहायक अनुदेशक जैसे कई पद शामिल हैं।
bihar bssc second inter level vacancy : वेतनमान (पे-स्केल)
- एलडीसी, पशु सहायक, राजस्व कर्मचारी: 19,900 से 63,200 रुपये
- पंचायत सचिव, जूनियर आरआईओ: 21,700 से 69,100 रुपये
- फाइलेरिया निरीक्षक, जनसेवक ग्रेड-III: 25,500 से 81,100 रुपये
bihar bssc second inter level vacancy : योग्यता और आयु सीमा
- न्यूनतम योग्यता: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास
- जनसेवक ग्रेड-III के लिए: गणित विषय के साथ इंटर पास
- कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान जरूरी
bihar bssc second inter level vacancy : आयु सीमा:
- न्यूनतम: 18 वर्ष
- अधिकतम: 37 वर्ष (01 अगस्त 2025 के आधार पर)
bihar bssc second inter level vacancy : आयु में छूट:
- बीसी/ईबीसी और महिलाएं: 3 वर्ष
- एससी/एसटी: 5 वर्ष
- दिव्यांग: 10 वर्ष
bihar bssc second inter level vacancy : चयन प्रक्रिया
प्रारंभिक परीक्षा
मुख्य परीक्षा
कौशल परीक्षण
अगर आवेदन 40 हजार से ज्यादा हुए तो प्रारंभिक परीक्षा अनिवार्य होगी। जरूरत पड़ने पर परीक्षा कई चरणों में कराई जा सकती है।
bihar bssc second inter level vacancy : आवेदन शुल्क और महत्वपूर्ण तिथियां
आवेदन शुल्क: 100 रुपये
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 13 जनवरी 2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 15 जनवरी 2026
bihar bssc second inter level vacancy : आवेदन कैसे करें
- आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाएं
- नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें
- आवेदन के लिए onlinebssc.com पर जाकर फॉर्म भरें
- सभी जानकारी सही भरकर शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें