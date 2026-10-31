बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा BSLET के लिए आवेदन की आखिरी आज, ऐसे करें अप्लाई
राज्य के उच्च शिक्षण और स्कूली शिक्षा संस्थानों में लगभग 18 वर्षों के लंबे समय के बाद यह पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। हाल ही में इसकी आवेदन के लिए तारीख बढ़ाई गई थी। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर थी
अगर आप बिहार के सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियन बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जरूरी खबर आपके लिए है। दरअसल, बिहार स्कूल लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 (BSLET 2026) के लिए आज यानी 31 अक्टूबर आवेदन करने की अंतिम तिथि है। ऐसे में जिन इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो ऑफिशियल वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा-2026 का आयोजन बिहार बोर्ड की ओर से किया जाएगा। राज्य के उच्च शिक्षण और स्कूली शिक्षा संस्थानों में लगभग 18 वर्षों के लंबे समय के बाद यह पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। हाल ही में इसकी आवेदन तारीख बढ़ाई गई थी। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर थी।
बीएसएलईटी के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://sletregistration.cbrt.co.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "BSLET 2026 Registration" लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी बुनियादी जानकारी दर्ज कर नया रजिस्ट्रेशन बनाएं।
4. आवेदन फॉर्म में सभी शैक्षणिक विवरण भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट (मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर) अपलोड करें।
5. निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म को फाइनल सबमिट करें और प्रिंटआउट निकाल लें।
आवेदन के लिए डायरेक्ट लिंक-
शैक्षणिक योग्यता
BSLET 2026 परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस (B.Lib.I.Sc.) या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस (M.Lib.I.Sc.) की डिग्री होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी जैसे एससी, एसटी, ईबीसी और दिव्यांग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक प्रतिशत में नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
आयु सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। सामान्य वर्ग (पुरुष) के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है, जबकि महिला, ईबीसी, बीसी, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसमें सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी।
परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया
BSLET 2026 परीक्षा बहुविकल्पीय (MCQ) फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, जो 150 अंकों के होंगे। प्रश्नपत्र को दो भागों में बांटा जाएगा—पहला भाग लाइब्रेरी साइंस विषय (100 अंक) से संबंधित होगा, जबकि दूसरा भाग शिक्षण कला, सामान्य ज्ञान और तर्कशक्ति (50 अंक) पर आधारित होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी राज्य के उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
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