BSEB Bihar Board DElEd Admit Card : जारी होने वाला है बिहार डीएलएड एडमिट कार्ड, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 07:07 AM
Bihar DElEd Admit Card : बिहार बोर्ड बहुत जल्द डीएलएड प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। परीक्षार्थी secondary.biharboardonline.com पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नोटिस जारी कर बताया है कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड) सत्र 2025-2027 में एडमिशन के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन 26 अगस्त 2025 से होगा। डीएलएड प्रवेश परीक्षा राज्य के तय परीक्षा केंद्रों पर सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट) मोड से आयोजित होगी। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द ही बीएसईबी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

परीक्षा के आवेदकों के एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने का समय, परीक्षा का समय व अन्य आवश्यक निर्देश अंकित होंगे। एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट किए जाने की सूचना, वेबसाइट की डिटेल्स, अलग से विज्ञप्ति के जरिए जारी की जाएगी।

बिहार बोर्ड ने सत्र 2025 के लिए डीएलएड के आवेदन जनवरी माह में लिए थे।

प्रवेश परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट व संस्थानों की प्राथमिकता (मेरिट कम चॉइस) के आधार पर संस्थान आवंटित होगा जिसके बिहार बोर्ड द्वारा अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। आपको बता दें कि डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त युवा प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये शि्क्षक कक्षा 1 से 8 तक की टीचरों की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि टीईटी पास करना भी अनिवार्य होता है।

न्यूनतम क्वलिफाइंग मार्क्स - अनारक्षित श्रेणी के लिए 35 फीसदी और आरक्षित श्रेणी के लिए 30 फीसदी ।

प्रवेश परीक्षा का प्रारूप। 120 अंक के 120 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न एक अंक का होगा।

सामान्य हिंदी / उर्दू - 25 प्रश्न

गणित - 25 प्रश्न

विज्ञान - 20 प्रश्न

सामाजिक अध्ययन - 20 प्रश्न

सामान्य अंग्रेजी - 20 प्रश्न

तार्किक व विश्लेषणात्मक क्षमता - 10 प्रश्न

